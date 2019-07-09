Астролог назвала знаки Зодиака, которым на днях очень повезет

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака от известного астролога

Гороскоп на неделю некоторым знакам Зодиака сулит приплыв денег, некоторым удачу на работе, а другим же наоборот - неделю полную хлопот и незапланированных трат. Астролог Татьяна Борщ детально рассказала, что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе.

Овен во всем, что касается дел, может смело рассчитывать на вторник. Хотя успех этого дня будет даваться с трудом, это все же лучше, чем ничего. Среда и четверг принесут какие-то деньги, но в эти же дни реальны и неожиданные расходы. Пятница нейтральна, а выходные очень хороши. Реальна удачная поездка или хорошие новости издалека.

Тельцу в первые дни недели рекомендуется осторожность в поездках и за рулем, а также в общении с родственниками и знакомыми. Среда достаточно благоприятна, а в четверг реален семейный конфликт или неожиданные бытовые проблемы. Выходные в целом спокойны.

Для Близнецов первые дни недели романтичны и разорительны. Во вторник можно неожиданно потерять крупную сумму, что стоит учесть брокерам и всем, кто связан с финансами. Среда, напротив, благоприятна, а в четверг будьте внимательны за рулем! Выходные хороши для всех встреч, от дипломатических до романтических.

Рак в первые дни недели может столкнуться с неприятием своих идей или с проблемами личного плана. А во второй половине недели - с крупными расходами и конфликтом на финансовой почве. Выходные лучше провести на природе.

Лев во вторник может столкнуться с неожиданной проблемой. Это либо здоровье, либо профессиональные неувязки. Переговоры о деньгах, а также и денежные поступления вероятны в четверг и пятницу. Хотя в четверг будьте внимательнее к начальству - оно будет раздражительным и неадекватным. Выходные во всех отношениях хороши.

Дева в первые дни недели может решать вопросы финансовые и многое у нее получится. Среда и четверг динамичны и продуктивны. Однако могут прийти неважные новости издалека. Выходные спокойны и семейные.

Весы в первые дни недели могут столкнуться с неприятной ситуации как дома, так и на работе. Среда - неплохой день, придут какие-то деньги, а также найдется решение неких давно беспокоящих вас проблем. Проблемы с окружением реальны в четверг, возможно, вас подведут друзья или единомышленники. Выходные пройдут на ногах или в поездке.

Скорпиону светит новая работа и, скорее всего, это полностью определится к выходным. Во вторник будьте внимательны за рулем, а в пятницу - к начальству. На выходных можно рассчитывать на какие-то деньги.

Стрелец неплохо проведет большую часть недели. Однако во вторник может уйти крупная сумма, а в четверг придут неважные новости издалека, будьте внимательны за рулем. Выходные хороши для встреч романтических и деловых.

Козерог в первые дни недели может вступить в конфликт с кем-то из близких людей или с партнерами по делу. Среда принесет встречи с людьми и полезными, и приятными, а в четверг вероятны крупные расходы, а также и некие проблемы с детьми. Выходные стоит посвятить себе.

Водолею стоит быть внимательнее в первые дни недели - возможны проблемы со здоровьем, как своим, так кого то из близких людей. Вторая половина недели более успешна, а выходные пройдут в шумной компании очень приятных людей.

Рыбы в первые дни недели могут неожиданно истратить кучу средств, а также рассориться с кем-то из близких людей. Среда очень удачна - можно исправить свои ошибки, а также неплохо провести время в поездке. В четверг возможны проблемы за рулем, будьте внимательны и в поездках. Выходные во всех отношениях хороши, можно рассчитывать на деньги или подарки.

Ранее астролог рассказал, какие знаки Зодиака потеряют деньги в июле.