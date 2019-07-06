ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Астролог назвал знаки Зодиака, которым грозит серьезная опасность в июле

STYLERЖизнь    06.07.2019 - 07:25
Астролог назвал знаки Зодиака, которым грозит серьезная опасность в июле
Гороскоп на июль 2019 (коллаж РБК-Украина)

Астролог рассказал, каким знакам Зодиака стоит быть предельно осторожными в июле 2019

Гороскоп на июль 2019 от Павла Глобы сулит для некоторых знаков Зодиака неприятности в этом месяце. Чтобы не потерпеть неудач со здоровьем, в финансовом плане, на работе и путешествиях, следует быть предельно осторожными и следовать советами астрологов.

Телец

В июле Тельцов ждет очень много работы, которая будет высасывать из них очень много энергии. Помимо загруженности на работе, этим знакам предстоит встретиться с большими трудностями в межличностных отношениях. Большая вероятность того, что наружу вылезут старые конфликты, погасить которые будет очень непросто. Единственный способ, чтобы не  выгореть и не наделать глупостей в июле, - найти время на хобби.

Лев

Львам будет очень жарко в июле. На работе этим знакам не удастся избежать споров и различных подстав не только от конкурентов, но и от коллег. В семейной жизни Львов также ждут частые ссоры и разногласия. Все это может привести к самым непредсказуемым последствиям… Не соглашайтесь в ближайшее время ни на какие авантюрные действия, и тогда, возможно, все неприятности вам удастся перенести не так болезненно. А также не принимайте сильно близко к сердцу обидные фразочки, брошенные в ваш адрес недоброжелателями.

Скорпион

Скорпионам, к сожалению, придется столкнуться с несколькими серьезными проблемами одновременно. Одна из них касается ваших отношений со второй половинкой. При чем, вы сами рискуете испортить эту связь неосторожным высказыванием, поспешными выводами или глупым поступком. Разрыв с близким человеком может привести к самым печальным последствиям. Поэтому будьте мягче с второй половинкой и относитесь с пониманием к его / ее проблемам.

Кстати, недавно стало известно, кому очень повезет совсем скоро с повышением на работе и карьерным успехом.

Астролог рассказал, какие знаки Зодиака потеряют деньги в июле Астролог рассказал, кто точно найдет свою любовь в 2019 году
Новости Украины гороскоп
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь