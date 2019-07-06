Астролог назвал знаки Зодиака, которым грозит серьезная опасность в июле

Гороскоп на июль 2019 (коллаж РБК-Украина)

Астролог рассказал, каким знакам Зодиака стоит быть предельно осторожными в июле 2019

Гороскоп на июль 2019 от Павла Глобы сулит для некоторых знаков Зодиака неприятности в этом месяце. Чтобы не потерпеть неудач со здоровьем, в финансовом плане, на работе и путешествиях, следует быть предельно осторожными и следовать советами астрологов.

Телец

В июле Тельцов ждет очень много работы, которая будет высасывать из них очень много энергии. Помимо загруженности на работе, этим знакам предстоит встретиться с большими трудностями в межличностных отношениях. Большая вероятность того, что наружу вылезут старые конфликты, погасить которые будет очень непросто. Единственный способ, чтобы не выгореть и не наделать глупостей в июле, - найти время на хобби.

Лев

Львам будет очень жарко в июле. На работе этим знакам не удастся избежать споров и различных подстав не только от конкурентов, но и от коллег. В семейной жизни Львов также ждут частые ссоры и разногласия. Все это может привести к самым непредсказуемым последствиям… Не соглашайтесь в ближайшее время ни на какие авантюрные действия, и тогда, возможно, все неприятности вам удастся перенести не так болезненно. А также не принимайте сильно близко к сердцу обидные фразочки, брошенные в ваш адрес недоброжелателями.

Скорпион

Скорпионам, к сожалению, придется столкнуться с несколькими серьезными проблемами одновременно. Одна из них касается ваших отношений со второй половинкой. При чем, вы сами рискуете испортить эту связь неосторожным высказыванием, поспешными выводами или глупым поступком. Разрыв с близким человеком может привести к самым печальным последствиям. Поэтому будьте мягче с второй половинкой и относитесь с пониманием к его / ее проблемам.

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