Непростое время: знаки Зодиака, которых ждет напряженный и сложный год

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым наступающий, 2020 год, принесет немало проблем. Они отмечают, что следующие 12 месяцев станут нестабильными, обстановка будет часто меняться, планы будут срываться и стоит подготовиться к такому периоду заранее.

Близнецы

Для представителей этого знака Зодиака самыми трудными станут конец лета и начало осени, так как у них обострятся самые худшие черты характера и начнут ухудшаться отношения с окружающими.

Стоит ко всему относиться с юмором и беречь близких и тогда звезды помогут преодолеть сложный период.

Раки

Раков ждет очень непростой год и проблемы начнутся практически в самом его начале. Будут срываться важные дела, встречи, неприятности будут преследовать. Весной стоит внимательно отнестись к своему здоровью и посвятить время самоанализу. Летом ожидается сильная энергетическая перестройка, которая позволит вторую половину года прожить более-менее спокойно.

Стрельцы

Звезды сулят Стрельцам в 2020 году много хлопот, так как представители этого знака начнут перетягивать на себя чужие проблемы и заниматься альтруизмом. Стоит быть осторожнее, так как окружающие попытаются сесть на шею.

Важно в следующем году – помнить о своих обязанностях и постоянно заниматься саморазвитием, так как год идеально подходит для получения новых знаний и навыков.