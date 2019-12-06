Непростий час: знаки Зодіаку, яких чекає напружений і складний рік

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким 2020 рік принесе чимало проблем. Вони відзначають, що наступні 12 місяців стануть нестабільними, обстановка буде часто змінюватися, плани будуть зриватися і варто підготуватися до такого періоду заздалегідь.

Близнюки

Для представників цього знаку Зодіаку стануть найважчими кінець літа і початок осені, так як у них загостряться найгірші риси характеру і почнуть погіршуватися відносини з оточуючими.

Варто до всього ставитися з гумором і берегти близьких і тоді зірки допоможуть подолати складний період.

Раки

Раків чекає дуже непростий рік і проблеми почнуться практично в самому його початку. Будуть зриватися важливі справи, зустрічі, неприємності будуть переслідувати. Навесні варто уважно поставитися до свого здоров'я і присвятити час самоаналізу. Влітку очікується сильна енергетична перебудова, яка дозволить другу половину року прожити більш-менш спокійно.

Стрільці

Зірки обіцяють Стрільцям в 2020 році багато клопоту, так як представники цього знака почнуть перебирати на себе чужі проблеми і займатися альтруїзмом. Варто бути обережніше, так як оточуючі спробують сісти на шию.

Важливо в наступному році – пам'ятати про свої обов'язки і постійно займатися саморозвитком, так як рік ідеально підходить для отримання нових знань і навичок.