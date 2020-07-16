Неприятные факты о кукурузе, которые вы не знали

Кому нельзя есть кукурузу (фото:pixabay.com)

Кукуруза может быть опасной для некоторых людей

Любимая многими украинцами кукуруза может быть совсем неполезна и даже опасна для некоторых людей. Эту культуру нельзя употреблять тем, кто хочет похудеть. Дело в том, что в початках содержится ударное количество крахмала, а он в процессе пищеварения превращается в глюкозу, которая и оседает на боках и прибавляет килограммы.

В этом овоще содержатся антинутриенты - вещества, которые не позволяют витаминам и минералам усваиваться в вашем организме. Зерна кукурузы богаты цинком, магнием и марганцем, необходимыми для правильного функционирования организма, но из-за фитиновой кислоты эти вещества практически не усваиваются.

Отметим, что не стоит злоупотреблять кукурузой в летнее время. Старайтесь ограничить себя одним-двумя кочанами в день.

Напомним, что кукуруза – основная еда мексиканцев и индейцев. Считается, что впервые она была одомашнена предками современных мексиканцев еще 10 тысяч лет до нашей эры. Это подтверждает тот факт, что при раскопках в Мехико была найдена пыльца кукурузы, возраст которой был весьма почтенным - 55 тысяч лет. В Европу семена кукурузы привез Христофор Колумб.

Кстати, из кочанов получают фурфурол, который нужен в производстве синтетических смол и других химических материалов. В последнее время увеличилась ее часть в производстве биотоплива и биогаза.

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