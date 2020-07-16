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Неприємні факти про кукурудзу, які ви не знали

Четвер 16 липня 2020 07:45
Неприємні факти про кукурудзу, які ви не знали
Кому не можна їсти кукурудзу (фото:pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Кукурудза може бути небезпечною для деяких людей

Улюблена багатьма українцями кукурудза може бути зовсім некорисна і навіть небезпечна для деяких людей. Цю культуру не можна вживати тим, хто хоче схуднути. Річ у тому, що в качанах міститься ударна кількість крохмалю, а він в процесі травлення перетворюється в глюкозу, яка і осідає на боках і додає кілограми.

В цьому овочі містяться антинутрієнти - речовини, які не дозволяють вітамінами і мінералами засвоюватися в організмі. Зерна кукурудзи багаті цинком, магнієм і марганцем, необхідними для правильного функціонування організму, але через фітинову кислоту ці речовини практично не засвоюються.

Відзначимо, що не варто зловживати кукурудзою в літній час. Намагайтеся обмежити себе одним-двома качанами в день.

Нагадаємо, що кукурудза – основна їжа мексиканців і індіанців. Вважається, що вперше вона була одомашнена предками сучасних мексиканців ще 10 тисяч років до нашої ери. Це підтверджує той факт, що при розкопках у Мехіко був знайдений пилок кукурудзи, вік якої був дуже поважним - 55 тисяч років. В Європу насіння кукурудзи привіз Христофор Колумб.

До речі, з качанів отримують фурфурол, який потрібен у виробництві синтетичних смол та інших хімічних матеріалів. Останнім часом збільшилася її частка у виробництві біопалива та біогазу.

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