Стартовал сезон кукурузы: как ее правильно выбрать и варить
Понедельник 13 июля 2020 20:29
Новина українською
Как сварить кукурузу (фото: pixabay.com)
Какие сорта кукурузы лучше всего подходят для варки
В Украине лето в самом разгаре, а значит стартовал сезон кукурузы. Ни для кого не секрет, что полакомится ею любят и взрослые, и дети. А вот как варить "царицу полей" знают не все. Как правильно выбрать и сварить кукурузу читайте в материале Styler.
Начнем с того, что кукуруза делится на разные сорта: есть кормовая, есть кукуруза для поп-корна, а есть сладкие сорта, которые как раз нам нужны.
Как выбрать кукурузу
Для того, чтобы выбрать сочную кукурузу, попробуйте одно зернышко. Если оно сладкое и сочное, можете смело брать много початков, если оно твердое и сухое, не стоит надеяться, что при варке оно изменит свой вкус.
Как приготовить кукурузу
- Очистите каждый кочан сладкой кукурузы от листьев и сложите все початки в кастрюлю. Залейте водой и оставьте на 2 часа постоять.
- Налейте в кастрюлю чистую воду и доведите до кипения. После этого бросьте туда початки.
- Молоденькая кукуруза будет готова примерно через 20–30 минут, а зрелая — через 30–40 минут. Для того, чтобы проверить готовность, попробуйте на кус несколько зерен. Посолите перед тем, как выключить. Не стоит солить заранее, тогда зерна будут твердые.
- Когда кукуруза сварилась, слейте из нее воду и замотайте кастрюлю в полотенце. Дайте ей настояться еще 30 минут. Тут действует принцип, как в запаривании овсянки. После этого "царица полей" будет еще вкуснее.
Также мы писали, что ученые назвали самый вредный фрукт, который провоцирует рак и бесплодие.
.