Стартовал сезон кукурузы: как ее правильно выбрать и варить

Как сварить кукурузу (фото: pixabay.com)

Какие сорта кукурузы лучше всего подходят для варки

В Украине лето в самом разгаре, а значит стартовал сезон кукурузы. Ни для кого не секрет, что полакомится ею любят и взрослые, и дети. А вот как варить "царицу полей" знают не все. Как правильно выбрать и сварить кукурузу читайте в материале Styler.

Начнем с того, что кукуруза делится на разные сорта: есть кормовая, есть кукуруза для поп-корна, а есть сладкие сорта, которые как раз нам нужны.

Как выбрать кукурузу

Для того, чтобы выбрать сочную кукурузу, попробуйте одно зернышко. Если оно сладкое и сочное, можете смело брать много початков, если оно твердое и сухое, не стоит надеяться, что при варке оно изменит свой вкус.

Как приготовить кукурузу

Очистите каждый кочан сладкой кукурузы от листьев и сложите все початки в кастрюлю. Залейте водой и оставьте на 2 часа постоять.

Налейте в кастрюлю чистую воду и доведите до кипения. После этого бросьте туда початки.

Молоденькая кукуруза будет готова примерно через 20–30 минут, а зрелая — через 30–40 минут. Для того, чтобы проверить готовность, попробуйте на кус несколько зерен. Посолите перед тем, как выключить. Не стоит солить заранее, тогда зерна будут твердые.

Когда кукуруза сварилась, слейте из нее воду и замотайте кастрюлю в полотенце. Дайте ей настояться еще 30 минут. Тут действует принцип, как в запаривании овсянки. После этого "царица полей" будет еще вкуснее.

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