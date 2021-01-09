Неприятная новость для автомобилистов: с 1 января изменились суммы сборов при регистрации

С 1 января в Украине поменялись суммы сбора при первой регистрации легкового автомобиля. Это связано с тем, что поднялись суммы минимального прожиточного минимума.

Как рассказали на странице Главного сервисного центра МВД в Facebook, суммы сборов при первой регистрации легкового автомобиля повысились и теперь придется выложить больше. Стоит отметить, что речь идет об обязательном государственном страховании, так как суммы этих начислений связаны с размерами прожиточного минимума.

Автомобилистам, которые регистрируют автомобиль стоимостью до 374 550 гривен придется отдать на сбор 3% от стоимости машины.

За автомобили стоимостью от 374 550 гривен до 658 300 гривен придется уплатить 4% сбора.

За автомобили стоимостью свыше 658 300 гривен придется уплатить 5% сбора.

В Украине изменились суммы сборов при первой регистрации легкового автомобиля

Стоит отметить, что это не единственное нововведение с 1 января 2021 года для автомобилистов. Недавно мы сообщали о том, что владельцам машин придется заплатить налог на транспортное средство. Это коснется тех автомобилистов, у которых машина не старше пяти лет и ее стоимость оставляет не менее 375 минимальных зарплат.

Также мы рассказывали о том, что в Украину могут хлынуть недорогие иномарки из Европы и Японии. Это связано с тем, что в странах Европейского союза скоро вступит в силу новый экологический стандарт Euro 7А.