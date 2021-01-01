В Украину могут массово хлынуть недорогие иномарки из Европы и Японии: когда это будет

В Украину могут массово хлынуть б/у авто из Европы и Японии (фото: РБК-Украина)

В Украину могут массово хлынуть недорогие б/у авто из Европы и Японии. И на это, говорят эксперты, есть несколько причин.

Долго ли ждать недорогих авто из Евросоюза?

С 2025 года в странах Европейского союза вступает в силу новый экологический стандарт Euro 7А с выбросами СО2 на 66% ниже по сравнению с Euro 6D. Это приведет к тому, что европейцы начнут более активно избавляться от старых автомобилей.

Более того, через несколько лет после 7А-стандарта, на Старом Континенте начнет действовать Euro 7B, у которого уровень выбросов СО2 будет ниже на 90% по сравнению с Euro 6D, а выбросы азота - в шесть раз меньше, что заставит жителей европейских стран почти полностью отказаться от своих старых машин.

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Кроме того, большим европейским автопроизводителям придется наладить производство машин, которые соответствовали бы новым экологическим требованиям. При этом, часть авто, скорее всего, будут модернизированы до уровня Euro 7 (так, например, поступили в Германии со старыми дизельными машинами).

"Но большинство машин европейцы будут продавать. И многие из этих автомобилей, видимо, появятся в Украине", - пишет портал Today.ua.

Дешевые авто из Японии могут появиться в Украине в середине 2030-х

Со следующего десятилетия все новые легковые авто в стране восходящего солнца согласно местному законодательству должны быть либо полностью электрическими, либо по крайней мере гибридами. А к середине 2030-х продажи новых авто с двигателями внутреннего сгорания в Японии будут полностью запрещены.

При этом, местные автопроизводители активно критикуют планы властей, предупреждая, что такой поспешный переход на электрокары, во-первых, очень сильно ударит по японской автопромышленности, а во-вторых - электросети не смогут выдержать нагрузок.

В свою очередь японские чиновники заверяют: программа предусматривает постепенный переход к электротяге, а продажи гибридных авто будут разрешены и после 2035 года.

"Если японцы все же откажутся от традиционных авто, то большинство относительно новых автомобилей с ДВС могут оказаться на украинском рынке, как сейчас сотни тысяч машин из Европы и США", - считают эксперты "АвтоПортала".

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