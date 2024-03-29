Ці програми для Windows вважаються непотрібними та безглуздими: їх варто негайно видалити

Більшість людей тримають у комп'ютерах Windows достатню кількість непотрібного програмного забезпечення. Хоча деякі з цих програм вже застаріли, інші являють собою шкідливе ПЗ або непотрібне сміття, яке можна видалити зі свого комп'ютера.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про марні програми та установки на вашому комп'ютері Windows, які слід видалити.

uTorrent

Раніше uTorrent був дуже популярним засобом для завантаження торентів, але сьогодні його користувачі стикаються з настирливими банерами та переконливими пропозиціями оновитися до версії Pro.

Під час встановлення uTorrent часто намагається впровадити Avast або його аналог BitTorrent, що викликає невдоволення користувачів. Крім того, uTorrent у минулому використовувався для майнінгу біткоїнів, що серйозно підірвало довіру до цієї програми.

uTorrent (фото: MakeUseOf)

MediaGet

MediaGet - ще один клієнт для роботи з торрентами, що має вбудований пошук контенту і можливість перегляду фільмів до їх повного завантаження. Однак, ця програма страждає від несправностей, часто впроваджує небажані розширення, перенаправляє на підозрілі сайти, дратує рекламою та змінює домашню сторінку у браузері.

Крім того, MediaGet поширюється спірними методами та може бути завантажений без вашої згоди. Подібні альтернативи, такі як Ace Stream і Zona також мають свої недоліки.

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WinRAR та WinZip

В Інтернеті часто жартують про тих, хто купує ці архіватори. Проте WinRAR та WinZip постійно зустрічаються серед встановлених програм на багатьох комп'ютерах. Однак доцільність покупки утиліти, яка просто розпаковує архіви, викликає сумніви.

WinRAR (фото: Wikimedia)

Revo Uninstaller та інші "удалятори програм"

Розробники програм, на зразок Revo Uninstaller або IObit Uninstaller, постійно нагадують недосвідченим користувачам: "Після стандартної деінсталяції програм залишаються непотрібні файли, ваш комп'ютер сповільнюється, і тільки ми можемо допомогти вам!" Але це зовсім так.

Програми для оптимізації та очищення реєстру найчастіше марні, а в деяких випадках можуть навіть завдати шкоди. Хоча після видалення програми можуть залишитися порожні папки або INI-файли з налаштуваннями, вони не можуть сповільнити роботу комп'ютера.

Вбудована функція "Очищення диска" у Windows 10 легко впорається з ними.

Revo Uninstaller (фото: MajorGeeks)

CCleaner

CCleaner колись був надійним додатком для очищення непотрібного сміття, але його репутація пішла під укіс після того, як Avast придбав його. Попередні проблеми включають примусові оновлення без дозволу, збір даних, який включався сам по собі, навіть якщо ви відключили цю функцію, та програмне забезпечення, що розповсюджує шкідливе ПЗ.

CCleaner (фото: MakeUseOf)

Java

Java - це ще одне середовище виконання мультимедіа, яке включає два компоненти: Java для настільних комп'ютерів і плагін Java для браузерів (який відомий своїми проблемами з безпекою). Хоча колись це було досить поширене, зараз дуже небагато веб-сайтів використовують його.

Сучасні версії Chrome і Firefox не підтримують програму, а це означає, що Java є меншою проблемою безпеки, ніж раніше.

Якщо ви не є розробником Android або не використовуєте спеціалізоване програмне забезпечення, засноване на Java, вам слід видалити його.

Java (фото: AppMaster)

Microsoft Silverlight

Silverlight - це веб-фреймворк, схожий на Adobe Flash, який колись дозволяв використовувати мультимедійний контент у вашому браузері. Кілька років тому ці плагіни були потрібні на багатьох веб-сайтах. Але тепер вони застаріли і не потрібні.

Сучасні браузери навіть не працюють із Silverlight. Chrome і Firefox не підтримували його вже багато років, і він ніколи не був сумісний з Edge.

Microsoft Silverlight (фото: MakeUseOf)

"Установники" та "оновлювачі" програм

У світі Linux існують так звані "менеджери пакетів", які є своєрідними цифровими магазинами програм. Ви просто вибираєте потрібні додатки, натискаєте "Встановити", і вони автоматично завантажуються. Немає необхідності шукати програми на сайтах розробників або шукати в Google - все це робиться за вас.

Хоча Microsoft Store поки не має такого обсягу корисних програм, як репозиторії Linux, деякі корисні програми все ж таки можна знайти там.

З появою Windows 10 було створено безліч сторонніх установників додатків, таких як Digital Delivery, File Hippo, Patch My PC, APP Shop, ZipSoft і т.д. В ідеалі вони повинні були стати зручним аналогом менеджерів пакетів у Linux.

Однак на практиці ці програми, подібно до "драйверпаків", часто вкидають небажане програмне забезпечення і дратують рекламою. Крім того, здебільшого вони завантажують файли не з офіційних сайтів, а з власних дзеркал.

Зайві браузери

Браузер - це корисна річ, але тільки в тому випадку, якщо в системі є тільки один. Якщо ви не звертаєте увагу на прапорці при встановленні програм, крім Chrome можуть бути встановлені також Opera, Comodo Dragon, Epic або інші.

Всі ці численні браузери займають додаткове місце на диску - особливо це стосується власників ультрабуків із SSD на 128 ГБ. Крім того, кожен з них намагається зайняти чільне положення, намагаючись стати браузером за замовчуванням і змінити пошукову систему.