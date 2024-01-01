Як скопіювати текст у Windows, якщо він не копіюється

Часто виникає ситуація, коли потрібно скопіювати текст, але з якоїсь причини він не надає такої можливості. Зазвичай це викликає досаду та дратування, але на щастя, на операційній системі Windows доступні програми та розширення, здатні вирішити цю проблему.

Textify

Цей додаток є звичайним інструментом з відкритим вихідним кодом. Її легко завантажити з офіційного сайту та налаштувати зручні комбінації клавіш для виклику, наприклад, використовуючи Shift+середня кнопка миші.

Крім того, ця програма може бути використана для швидкого пошуку та перекладу тексту. Вона працює у фоновому режимі і може бути зупинена через відповідне меню.

Textify (фото: Textify)

Capture2Text

Цей додаток відмінно підходить для тих випадків, коли потрібно розпізнати та скопіювати текст із зображення. Вона підтримує безліч мов та надає можливість завантажувати лише необхідні мовні пакети у форматі zip-архіву.

Capture2Text (How-To Geek)

Copyfish

Якщо вам потрібно скопіювати текст із веб-браузера, корисними можуть бути спеціалізовані розширення. Copyfish, сумісний з Google Chrome, Firefox та іншими браузерами на основі Chromium, має здатність розпізнавати текст на зображеннях та відео всередині браузера, а також за його межами.

Copyfish (фото: Copyfish)

Absolute Enable Right Click & Copy

Це розширення подібне до попереднього і надає можливість копіювати текст на веб-сайтах, де зазвичай ця функція блокована. Воно також сумісне з браузерами Firefox та тими, що базуються на Chromium.

Absolute Enable Right Click & Copy (фото: Chrome)

Windows PowerToys

Ця універсальна програма істотно спрощує процеси роботи на вашому комп'ютері і розширює стандартні функціональні можливості. Воно здатне допомогти вам витягувати текст із різних джерел, включаючи меню, налаштування та зображення.

На жаль, варто відзначити, що PowerToys ефективно функціонує лише з текстами латиницею, тому можуть виникнути деякі обмеження при роботі з кирилицею.

Windows PowerToys (фото: Hocmarketing)