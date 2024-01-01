Як скопіювати текст у Windows, якщо він не копіюється
Часто виникає ситуація, коли потрібно скопіювати текст, але з якоїсь причини він не надає такої можливості. Зазвичай це викликає досаду та дратування, але на щастя, на операційній системі Windows доступні програми та розширення, здатні вирішити цю проблему.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які додатки найкраще використовувати, якщо текст з якихось причин неможливо скопіювати.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Hocmarketing, How-To Geek, TechnoMare.
Textify
Цей додаток є звичайним інструментом з відкритим вихідним кодом. Її легко завантажити з офіційного сайту та налаштувати зручні комбінації клавіш для виклику, наприклад, використовуючи Shift+середня кнопка миші.
Крім того, ця програма може бути використана для швидкого пошуку та перекладу тексту. Вона працює у фоновому режимі і може бути зупинена через відповідне меню.
Textify (фото: Textify)
Capture2Text
Цей додаток відмінно підходить для тих випадків, коли потрібно розпізнати та скопіювати текст із зображення. Вона підтримує безліч мов та надає можливість завантажувати лише необхідні мовні пакети у форматі zip-архіву.
Capture2Text (How-To Geek)
Copyfish
Якщо вам потрібно скопіювати текст із веб-браузера, корисними можуть бути спеціалізовані розширення. Copyfish, сумісний з Google Chrome, Firefox та іншими браузерами на основі Chromium, має здатність розпізнавати текст на зображеннях та відео всередині браузера, а також за його межами.
Copyfish (фото: Copyfish)
Absolute Enable Right Click & Copy
Це розширення подібне до попереднього і надає можливість копіювати текст на веб-сайтах, де зазвичай ця функція блокована. Воно також сумісне з браузерами Firefox та тими, що базуються на Chromium.
Absolute Enable Right Click & Copy (фото: Chrome)
Windows PowerToys
Ця універсальна програма істотно спрощує процеси роботи на вашому комп'ютері і розширює стандартні функціональні можливості. Воно здатне допомогти вам витягувати текст із різних джерел, включаючи меню, налаштування та зображення.
На жаль, варто відзначити, що PowerToys ефективно функціонує лише з текстами латиницею, тому можуть виникнути деякі обмеження при роботі з кирилицею.
Windows PowerToys (фото: Hocmarketing)
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