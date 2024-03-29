Эти программы для Windows считаются ненужными и бессмысленными: их следует немедленно удалить
Большинство людей держат в своих компьютерах Windows достаточное количество ненужного программного обеспечения. Хотя некоторые из этих приложений уже устарели, другие представляют собой вредоносное ПО или ненужный мусор, который можно удалить со своего компьютера.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про бесполезные программы и установки на вашим компьютере Windows, которые следует удалить.
При подготовке материала использовались следующие источники: Make Tech Easier, SlashGear, MakeUseOf.
uTorrent
Ранее uTorrent был весьма популярным средством для загрузки торрентов, но сегодня его пользователи сталкиваются с назойливыми баннерами и убедительными предложениями обновиться до версии Pro.
Во время установки uTorrent часто пытается внедрить Avast или его аналог BitTorrent, что вызывает недовольство у пользователей. Кроме того, uTorrent в прошлом использовался для майнинга биткоинов, что серьезно подорвало доверие к данной программе.
uTorrent (фото: MakeUseOf)
MediaGet
MediaGet - еще один клиент для работы с торрентами, обладающий встроенным поиском контента и возможностью просмотра фильмов до их полной загрузки. Однако, это приложение страдает от неполадок, часто внедряет нежелательные расширения, перенаправляет на подозрительные сайты, раздражает рекламой и изменяет домашнюю страницу в браузере.
Кроме того, MediaGet распространяется спорными методами и может быть загружен без вашего согласия. Подобные альтернативы, такие как Ace Stream и Zona, также имеют свои недостатки.
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WinRAR и WinZip
В Интернете часто шутят про тех, кто покупает эти архиваторы. Тем не менее WinRAR и WinZip постоянно встречаются среди установленных программ на многих компьютерах. Однако целесообразность покупки утилиты, которая просто распаковывает архивы, вызывает сомнения.
WinRAR (фото: Wikimedia)
Revo Uninstaller и другие "удаляторы программ"
Разработчики приложений, вроде Revo Uninstaller или IObit Uninstaller, постоянно напоминают неопытным пользователям: "После стандартной деинсталляции программ остаются ненужные файлы, ваш компьютер замедляется, и только мы можем помочь вам!" Но это не совсем так.
Программы для оптимизации и очистки реестра зачастую бесполезны, а в некоторых случаях могут даже нанести вред. Хотя после удаления программы могут остаться пустые папки или INI-файлы с настройками, они не могут значительно замедлить работу компьютера.
Встроенная функция "Очистка диска" в Windows 10 легко справляется с ними.
Revo Uninstaller (фото: MajorGeeks)
CCleaner
CCleaner когда-то был надежным приложением для очистки ненужного мусора, но его репутация пошла под откос после того, как Avast приобрел его. Прошлые проблемы включают в себя принудительные обновления без разрешения, сбор данных, который включался сам по себе, даже если вы отключили эту функцию, и программное обеспечение, распространяющее вредоносное ПО.
CCleaner (фото: MakeUseOf)
Java
Java - это еще одна среда выполнения мультимедиа, которая включает в себя два компонента: Java для настольных компьютеров и плагин Java для браузеров (который известен своими проблемами с безопасностью). Хотя когда-то это было довольно распространено, сейчас очень немногие веб-сайты используют его.
Современные версии Chrome и Firefox не поддерживают программу, а это означает, что Java представляет собой меньшую проблему безопасности, чем раньше.
Если вы не являетесь разработчиком Android или не используете какое-либо специализированное программное обеспечение, основанное на Java, вам следует удалить его.
Java (фото: AppMaster)
Microsoft Silverlight
Silverlight - это веб-фреймворк, похожий на Adobe Flash, который когда-то позволял использовать мультимедийный контент в вашем браузере. Несколько лет назад эти плагины были необходимы на многих веб-сайтах. Но теперь они устарели и больше не нужны.
Современные браузеры даже не работают с Silverlight. Chrome и Firefox не поддерживали его уже много лет, и он никогда не был совместим с Edge.
Microsoft Silverlight (фото: MakeUseOf)
"Установщики" и "обновители" программ
В мире Linux существуют так называемые "менеджеры пакетов", которые представляют собой своего рода цифровые магазины программ. Вы просто выбираете нужные вам приложения, нажимаете "Установить", и они автоматически загружаются. Нет необходимости искать программы на сайтах разработчиков или вести поиски в Google - все это делается за вас.
Хотя Microsoft Store пока не имеет такого объема полезных программ, как репозитории Linux, некоторые полезные приложения все же можно найти там.
С появлением Windows 10 было создано множество сторонних установщиков приложений, таких как Digital Delivery, File Hippo, Patch My PC, APP Shop, ZipSoft и т. д. В идеале, они должны были стать удобным аналогом менеджеров пакетов в Linux.
Однако на практике эти приложения, подобно "драйверпакам", часто вкидывают нежелательное программное обеспечение и раздражают рекламой. Кроме того, в большинстве случаев они загружают файлы не с официальных сайтов, а с собственных зеркал.
Лишние браузеры
Браузер - это полезная вещь, но только в том случае, если в системе присутствует только один. Если вы не обращаете внимание на флажки при установке программ, помимо Chrome могут быть установлены также Opera, Comodo Dragon, Epic или какие-то другие.
Все эти многочисленные браузеры занимают дополнительное место на диске - особенно это касается владельцев ультрабуков с SSD на 128 ГБ. Кроме того, каждый из них пытается занять главенствующее положение, стараясь стать браузером по умолчанию и изменить поисковую систему.
Раньше мы писали о том, как скопировать текст в Windows, если он не копируется.
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