Эти программы для Windows считаются ненужными и бессмысленными: их следует немедленно удалить

Большинство людей держат в своих компьютерах Windows достаточное количество ненужного программного обеспечения. Хотя некоторые из этих приложений уже устарели, другие представляют собой вредоносное ПО или ненужный мусор, который можно удалить со своего компьютера.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про бесполезные программы и установки на вашим компьютере Windows, которые следует удалить.

uTorrent

Ранее uTorrent был весьма популярным средством для загрузки торрентов, но сегодня его пользователи сталкиваются с назойливыми баннерами и убедительными предложениями обновиться до версии Pro.

Во время установки uTorrent часто пытается внедрить Avast или его аналог BitTorrent, что вызывает недовольство у пользователей. Кроме того, uTorrent в прошлом использовался для майнинга биткоинов, что серьезно подорвало доверие к данной программе.

uTorrent (фото: MakeUseOf)

MediaGet

MediaGet - еще один клиент для работы с торрентами, обладающий встроенным поиском контента и возможностью просмотра фильмов до их полной загрузки. Однако, это приложение страдает от неполадок, часто внедряет нежелательные расширения, перенаправляет на подозрительные сайты, раздражает рекламой и изменяет домашнюю страницу в браузере.

Кроме того, MediaGet распространяется спорными методами и может быть загружен без вашего согласия. Подобные альтернативы, такие как Ace Stream и Zona, также имеют свои недостатки.

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WinRAR и WinZip

В Интернете часто шутят про тех, кто покупает эти архиваторы. Тем не менее WinRAR и WinZip постоянно встречаются среди установленных программ на многих компьютерах. Однако целесообразность покупки утилиты, которая просто распаковывает архивы, вызывает сомнения.

WinRAR (фото: Wikimedia)

Revo Uninstaller и другие "удаляторы программ"

Разработчики приложений, вроде Revo Uninstaller или IObit Uninstaller, постоянно напоминают неопытным пользователям: "После стандартной деинсталляции программ остаются ненужные файлы, ваш компьютер замедляется, и только мы можем помочь вам!" Но это не совсем так.

Программы для оптимизации и очистки реестра зачастую бесполезны, а в некоторых случаях могут даже нанести вред. Хотя после удаления программы могут остаться пустые папки или INI-файлы с настройками, они не могут значительно замедлить работу компьютера.

Встроенная функция "Очистка диска" в Windows 10 легко справляется с ними.

Revo Uninstaller (фото: MajorGeeks)

CCleaner

CCleaner когда-то был надежным приложением для очистки ненужного мусора, но его репутация пошла под откос после того, как Avast приобрел его. Прошлые проблемы включают в себя принудительные обновления без разрешения, сбор данных, который включался сам по себе, даже если вы отключили эту функцию, и программное обеспечение, распространяющее вредоносное ПО.

CCleaner (фото: MakeUseOf)

Java

Java - это еще одна среда выполнения мультимедиа, которая включает в себя два компонента: Java для настольных компьютеров и плагин Java для браузеров (который известен своими проблемами с безопасностью). Хотя когда-то это было довольно распространено, сейчас очень немногие веб-сайты используют его.

Современные версии Chrome и Firefox не поддерживают программу, а это означает, что Java представляет собой меньшую проблему безопасности, чем раньше.

Если вы не являетесь разработчиком Android или не используете какое-либо специализированное программное обеспечение, основанное на Java, вам следует удалить его.

Java (фото: AppMaster)

Microsoft Silverlight

Silverlight - это веб-фреймворк, похожий на Adobe Flash, который когда-то позволял использовать мультимедийный контент в вашем браузере. Несколько лет назад эти плагины были необходимы на многих веб-сайтах. Но теперь они устарели и больше не нужны.

Современные браузеры даже не работают с Silverlight. Chrome и Firefox не поддерживали его уже много лет, и он никогда не был совместим с Edge.

Microsoft Silverlight (фото: MakeUseOf)

"Установщики" и "обновители" программ

В мире Linux существуют так называемые "менеджеры пакетов", которые представляют собой своего рода цифровые магазины программ. Вы просто выбираете нужные вам приложения, нажимаете "Установить", и они автоматически загружаются. Нет необходимости искать программы на сайтах разработчиков или вести поиски в Google - все это делается за вас.

Хотя Microsoft Store пока не имеет такого объема полезных программ, как репозитории Linux, некоторые полезные приложения все же можно найти там.

С появлением Windows 10 было создано множество сторонних установщиков приложений, таких как Digital Delivery, File Hippo, Patch My PC, APP Shop, ZipSoft и т. д. В идеале, они должны были стать удобным аналогом менеджеров пакетов в Linux.

Однако на практике эти приложения, подобно "драйверпакам", часто вкидывают нежелательное программное обеспечение и раздражают рекламой. Кроме того, в большинстве случаев они загружают файлы не с официальных сайтов, а с собственных зеркал.

Лишние браузеры

Браузер - это полезная вещь, но только в том случае, если в системе присутствует только один. Если вы не обращаете внимание на флажки при установке программ, помимо Chrome могут быть установлены также Opera, Comodo Dragon, Epic или какие-то другие.

Все эти многочисленные браузеры занимают дополнительное место на диске - особенно это касается владельцев ультрабуков с SSD на 128 ГБ. Кроме того, каждый из них пытается занять главенствующее положение, стараясь стать браузером по умолчанию и изменить поисковую систему.