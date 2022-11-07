"Непогано прилаштувався": боєць відповів українцям, які заздрять "великим зарплатам" військових

Чому воїн вирішив звернутися до людей

Річ у тім, що боєць отримав звістку, як його односельці поза спиною пліткують про нову огорожу на подвір'ї чоловіка. Деякі люди писали у соціальних мережах, що таке оновлення Павло зміг здійснити, бо "добре влаштувався на фронті".

Український захисник обурився критикою односельців і попросив їх, а разом з ними й таких само людей у інших містах та селах, "не заздрити" його грошам, важко заробленим у боях.

"Шановні односельчани, вчора ввечері до мене подзвонив друг, який теж на передовій. І все б нічого, та обурює те, що деякі особи, які можуть тільки язиком розказувати про своє "геройство", починають рахувати наші зарплати. І кажуть, що я тут непогано прилаштувався, бо поставив вдома огорожу", - написав він.

"Згадую ще, як ця особа колись казала: "Хай ідуть вперед ті, хто не служив срочної служби", а він піде ззаду. Так ось! Я пішов вперед, тільки тієї людини чомусь не бачу ні ззаду, ні збоку, натомість вона ховається у хаті", - додав чоловік.

Натомість, каже Павло, ті, хто хочуть "підзаробити" - також можуть піти повоювати і спробувати, як це.

У коментарях більшість людей погоджуються зі словами воїна. Коментатори справедливо кажуть, що війна показала істинне лице багатьох осіб і, на жаль, багато тих, хто називав себе справжнім патріотом, в першу чергу утекли за кордон, навіть без жінок і дітей.