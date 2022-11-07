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"Неплохо пристроился": боец ответил украинцам, которые завидуют "большим зарплатам" военных

Боец ВСУ ответил людям, которые завидуют зарплатам военных (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Украинцам не стоит завидовать денежному обеспечению военных, которые воюют на "нуле". Даже если зарплаты кому-то кажутся высокими.

С таким призывом, прежде всего к своим односельчанам, обратился военный из буковинского села Клишковцы Павел Григорошкуца в Facebook-сообществе "Клишковцы Актуальные".

Почему воин решил обратиться к людям

Дело в том, что боец получил известие, как его односельчане вне спины сплетничают о новой ограде во дворе мужчины. Некоторые люди писали в социальных сетях, что такое обновление Павел смог осуществить, потому что "хорошо устроился на фронте".

Украинский защитник возмутился критикой односельчан и попросил их, а вместе с ними и таких же людей в других городах и селах, "не завидовать" его деньгам, тяжело заработанным в боях.

"Уважаемые односельчане, вчера вечером ко мне позвонил друг, который тоже на передовой. И все бы ничего, но возмущает то, что некоторые люди, которые могут только языком рассказывать о своем "геройстве", начинают считать наши зарплаты. И говорят, что я здесь неплохо пристроился, потому что поставил дома ограждение", - написал он.

"Вспоминаю еще, как это лицо когда-то говорило: "Пусть идут вперед те, кто не служил срочной службы", а он пойдет сзади. Так вот! Я пошел вперед, только этого человека почему-то не вижу ни сзади, ни сбоку, зато он прячется в доме", - добавил мужчина.

Вместо этого, говорит Павел, те, кто хотят "подработать" - также могут пойти повоевать и попробовать, как это.

В комментариях большинство людей согласны со словами воина. Комментаторы справедливо говорят, что война показала истинное лицо многих лиц и, к сожалению, многие, кто называл себя настоящим патриотом, в первую очередь бежали за границу, даже без женщин и детей.

Ранее мы сообщали, какая зарплата военных в Украине и России.

Также мы писали, как изменились зарплаты в Украине и где платят больше всего.

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