Как изменились зарплаты в Украине и где платят больше всего: данные ПФУ

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал данные о средней заработной плате в Украине. Информация предоставлена по данным налоговой отчетности за второй квартал 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным ПФУ, самая большая зарплата, по которой уплачены страховые взносы, была в секторе "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование", где она выросла на 59,6% до 30 257 гривен.

В секторе "Финансовая и страховая деятельность" зарплата упала на 9,2% - до 24 629 гривен.

В отрасли "Профессиональная, научная и техническая деятельность" зарплата упала на 3% до 20 140 гривен.