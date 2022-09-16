ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как изменились зарплаты в Украине и где платят больше всего: данные ПФУ

Новина українською →
Украина, Пятница 16 сентября 2022 15:54
Как изменились зарплаты в Украине и где платят больше всего: данные ПФУ Фото: больше всего платят военным и госслужащим (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал данные о средней заработной плате в Украине. Информация предоставлена по данным налоговой отчетности за второй квартал 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным ПФУ, самая большая зарплата, по которой уплачены страховые взносы, была в секторе "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование", где она выросла на 59,6% до 30 257 гривен.

В секторе "Финансовая и страховая деятельность" зарплата упала на 9,2% - до 24 629 гривен.

В отрасли "Профессиональная, научная и техническая деятельность" зарплата упала на 3% до 20 140 гривен.

Как изменились зарплаты в Украине и где платят больше всего: данные ПФУ

Отметим, Государственная служба статистики после начала войны прекратила обнародовать данные о зарплатах в Украине. Так что информация ПФУ - это единственные доступные официальные данные в 2022 году. В то же время, показатели ПФУ и Госстата обычно несколько отличаются.

Ранее Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за второй квартал 2022 года. В июне по сравнению с февралем зарплата упала на 175,55 грн до 13 957,63 грн. Минимальный уровень был в апреле – 12 081,96 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине Пенсионный фонд Украины
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники