Названо "здорові" продукти, які призводять до різкого збільшення ваги

Деякі продукти призводять до набору ваги, порушуючи обмін речовин і заважаючи організму засвоювати поживні речовини. Ключову роль у збільшенні маси тіла відіграють додані цукри у продуктах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Ольги Безуглої.

Які продукти здаються нешкідливими

Напої

За словами експерта, напої - це джерело швидких цукрів.

Рідка форма цукру дуже швидко всмоктується у кров, викликаючи стрімке підвищення рівня глюкози та інсуліну. Це може провокувати відчуття голоду вже через короткий час після вживання.

Алкогольні коктейлі

Окрім самого алкоголю, у коктейлях часто є сиропи, соки чи солодкі лікери, які мають високий глікемічний індекс (ГІ). Це призводить до швидких стрибків глюкози та посиленої роботи підшлункової залози.

Смузі

У складі смузі може бути багато фруктів, особливо бананів, манго чи соків, які мають високий ГІ. Це не лише не дає тривалого відчуття ситості, але й провокує інсулінові стрибки.

Кава з сиропами

Такі напої містять приховані додані цукри, які легко пропустити повз увагу, але вони створюють значне навантаження на організм.

Соуси та заправки

Багато готових соусів, таких як кетчуп, соуси до гриля чи заправки для салатів, містять цукор або навіть глюкозо-фруктозний сироп.

Це не лише підвищує глікемічне навантаження страви, а й може провокувати залежність від солодкого смаку.

Снеки та закуски

Такі продукти часто здаються здоровими. Зокрема, після видалення води у сухофруктах залишаються лише концентровані цукри. Тому це миттєво підвищує рівень глюкози в крові.

Батончики гранола часто містять додані сиропи, мед чи цукор, які роблять ці снеки небезпечними для рівня інсуліну, навіть якщо вони позиціонуються як "корисні".

Рідка їжа

Рідка їжа швидко перетравлюється і має мінімальний вплив на тривалість насичення. Особливо це стосується супів-пюре або фруктових коктейлів.

Вони викликають сплеск інсуліну та швидко призводять до голоду.

Алкоголь

Алкоголь сам по собі порушує стабільність рівня глюкози в крові, а у поєднанні з сиропами чи соками в коктейлях він стає "ідеальним" ворогом для метаболізму.

Навіть сухе вино чи пиво можуть призводити до затримки рідини та підвищення апетиту.

Що важливо знати

Додані цукри та продукти з високим глікемічним індексом провокують різкі підйоми та спади глюкози, що викликає відчуття голоду вже через короткий час після прийому їжі.

Також, коли рівень інсуліну постійно високий, організм зберігає надлишок енергії у вигляді жиру. До того ж регулярні сплески глюкози можуть впливати на центри задоволення в мозку, підсилюючи тягу до цукру.

Найкраще обирати продукти з низьким глікемічним індексом. Наприклад, замініть фруктові соки замінити на свіжі фрукти, а смузі - на салати з овочів.

Завжди читайте склад, навіть корисні на вигляд продукти можуть містити значну кількість доданих цукрів.

Скорочуйте кількість рідких калорій - замість смузі чи коктейлів обирайте воду або несолодкий чай.

Додані цукри та їжа з високим глікемічним індексом значно впливають на рівень глюкози в крові та процес набору ваги. Уникнення рідких калорій, прихованих цукрів та правильний вибір продуктів допоможуть зберегти стабільний рівень енергії та покращити метаболізм.