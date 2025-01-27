Названы "здоровые" продукты, которые приводят к резкому увеличению веса

Некоторые продукты приводят к набору веса, нарушая обмен веществ и мешая организму усваивать питательные вещества. Ключевую роль в увеличении массы тела играют добавленные сахара в продуктах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Ольги Безуглой.

Какие продукты кажутся безвредными

Напитки

По словам эксперта, напитки - это источник быстрых сахаров.

Жидкая форма сахара очень быстро всасывается в кровь, вызывая стремительное повышение уровня глюкозы и инсулина. Это может провоцировать чувство голода уже через короткое время после употребления.

Алкогольные коктейли

Кроме самого алкоголя, в коктейлях часто есть сиропы, соки или сладкие ликеры, которые имеют высокий гликемический индекс (ГИ). Это приводит к быстрым скачкам глюкозы и усиленной работе поджелудочной железы.

Смузи

В составе смузи может быть много фруктов, особенно бананов, манго или соков, которые имеют высокий ГИ. Это не только не дает длительного ощущения сытости, но и провоцирует инсулиновые скачки.

Кофе с сиропами

Такие напитки содержат скрытые добавленные сахара, которые легко пропустить мимо внимания, но они создают значительную нагрузку на организм.

Соусы и заправки

Многие готовые соусы, такие как кетчуп, соусы к грилю или заправки для салатов, содержат сахар или даже глюкозо-фруктозный сироп.

Это не только повышает гликемическую нагрузку блюда, но и может провоцировать зависимость от сладкого вкуса.

Снеки и закуски

Такие продукты часто кажутся здоровыми. В частности, после удаления воды в сухофруктах остаются только концентрированные сахара. Поэтому это мгновенно повышает уровень глюкозы в крови.

Батончики гранола часто содержат добавленные сиропы, мед или сахар, которые делают эти снеки опасными для уровня инсулина, даже если они позиционируются как "полезные".

Жидкая пища

Жидкая пища быстро переваривается и имеет минимальное влияние на продолжительность насыщения. Особенно это касается супов-пюре или фруктовых коктейлей.

Они вызывают всплеск инсулина и быстро приводят к голоду.

Алкоголь

Алкоголь сам по себе нарушает стабильность уровня глюкозы в крови, а в сочетании с сиропами или соками в коктейлях он становится "идеальным" врагом для метаболизма.

Даже сухое вино или пиво могут приводить к задержке жидкости и повышению аппетита.

Что важно знать

Добавленные сахара и продукты с высоким гликемическим индексом провоцируют резкие подъемы и спады глюкозы, что вызывает чувство голода уже через короткое время после приема пищи.

Также, когда уровень инсулина постоянно высокий, организм сохраняет избыток энергии в виде жира. К тому же регулярные всплески глюкозы могут влиять на центры удовольствия в мозге, усиливая тягу к сахару.

Лучше всего выбирать продукты с низким гликемическим индексом. Например, замените фруктовые соки заменить на свежие фрукты, а смузи - на салаты из овощей.

Всегда читайте состав, даже полезные на вид продукты могут содержать значительное количество добавленных сахаров.

Сокращайте количество жидких калорий - вместо смузи или коктейлей выбирайте воду или несладкий чай.

Добавленные сахара и пища с высоким гликемическим индексом значительно влияют на уровень глюкозы в крови и процесс набора веса. Избегание жидких калорий, скрытых сахаров и правильный выбор продуктов помогут сохранить стабильный уровень энергии и улучшить метаболизм.