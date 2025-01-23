Названо чай, у якому кальцію у 22 рази більше, ніж у молоці

Чай з листя чорної шовковиці містить численні переваги для здоров’я. Він відомий через високий вміст кальцію, якого більше навіть ніж у молоці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Чим корисний чай

Великий вміст кальцію

Молочні продукти та певна риба, як-от лосось, форель і тунець, справді є природними джерелами кальцію. Однак менш відомі продукти можуть замінити ці традиційні джерела/

Це особливо важливо під час усунення дефіцитів, які можуть призвести до таких станів, як остеопороз, який послаблює кістки та є поширеним у людей похилого віку. Хоча склянка молока може допомогти, але чай з чорної шовковиці може бути ще кращим вибором, оскільки він забезпечує до 22 разів більше кальцію.

Такий чай давно використовується в традиційній азіатській медицині.

Міністерство охорони здоров’я Японії провело дослідження, підкреслюючи його переваги порівняно з молочними продуктами при остеопорозі.

Цей напій здатен регулювати рівень цукру в крові, зміцнює імунну систему, сприяє більш здоровому старінню (завдяки антиоксидантам), покращує здоров’я серця та має протизапальну дію.

Полегшує симптоми менопаузи

Листя рослини має протизапальну, антисептичну, кровотворну, відхаркувальну, сечогінну, протидіабетичну, ранозагоювальну та загальнозміцнювальну дію.

Чай із листя шовковиці п’ють для полегшення симптомів менопаузи, а також для нормалізації жирового і вуглеводного обміну. Він допомагає знизити рівень холестерину і цукру в крові.

Регулярне споживання сприяє нормалізації артеріального тиску, розріджує кров.

Щоб приготувати чай, візьміть одну або дві столові ложки сухого листя шовковиці і півлітра води. Закип’ятіть воду, засипте листя і дайте настоятися 5-10 хвилин.