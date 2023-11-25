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Неочікуване повернення. Віра Брежнєва вперше з початку війни виступила в Україні (відео)

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Віра Брєжнєва з'явилась на концерті "Новорічної музичної платформи", зйомки якої пройшли 24 листопада у Жовтневому палаці у Києві. Цей виступ став першим після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку MUZVAR в Instagram.

Віра Брежнєва заспівала у Києві

Виступ виконавиці став неочікуваністю для глядачів, адже вона не була заявлена на афіші.

Артистка вийшла на сцену з піснею "Дякую", який увійшов до її першого однойменного україномовного альбому.

Цікаво, що Брежнєва вирішила не виходити до журналістів і не давати інтерв’ю, на відміну від її колег.

Нагадаємо, що до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Віра разом з вже колишнім чоловіком, композитором та продюсером Костянтином Меладзе, жила та будувала кар’єру у Росії.

Віра Брежнєва.з Костянтином Меладзе (фото: instagram.com/ververa/)

Однак після 24 лютого 2022 року вона розірвала усі зв'язки з країною-терористкою. Зірка вирушила до Польщі, де допомагала переселенцям.

Згодом стало відомо про її розлучення з Меладзе. Подейкували, що подружжя розійшлося через різні політичні погляди.

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