Неожиданное возвращение. Вера Брежнева впервые с начала войны выступила в Украине (видео)

Вера Брежнева спела в Киеве

Выступление исполнительницы стало неожиданностью для зрителей, ведь она не была заявлена на афише.

Артистка вышла на сцену с песней "Дякую", которая вошла в ее первый одноименный украиноязычный альбом.

Интересно, что Брежнева решила не выходить к журналистам и не давать интервью, в отличие от коллег.

Напомним, что до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Вера вместе с уже бывшим мужем, композитором и продюсером Константином Меладзе, жила и строила карьеру в России.

Вера Брежнева.с Константином Меладзе (фото: instagram.com/ververa/)

Однако после 24 февраля 2022 года она разорвала все связи со страной-террористкой. Звезда отправилась в Польшу, где помогала переселенцам.

Позже стало известно о ее разводе с Меладзе. Поговаривали, что супруги разошлись из-за разных политических взглядов.