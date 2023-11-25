Неожиданное возвращение. Вера Брежнева впервые с начала войны выступила в Украине (видео)

Певица Вера Брежнева появилась на концерте "Новогодней музыкальной платформы", съемки которой прошли 24 ноября в Октябрьском дворце в Киеве. Это выступление стало первым после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу MUZVAR в Instagram.
Выступление исполнительницы стало неожиданностью для зрителей, ведь она не была заявлена на афише.
Артистка вышла на сцену с песней "Дякую", которая вошла в ее первый одноименный украиноязычный альбом.
Интересно, что Брежнева решила не выходить к журналистам и не давать интервью, в отличие от коллег.
Напомним, что до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Вера вместе с уже бывшим мужем, композитором и продюсером Константином Меладзе, жила и строила карьеру в России.
Вера Брежнева.с Константином Меладзе (фото: instagram.com/ververa/)
Однако после 24 февраля 2022 года она разорвала все связи со страной-террористкой. Звезда отправилась в Польшу, где помогала переселенцам.
Позже стало известно о ее разводе с Меладзе. Поговаривали, что супруги разошлись из-за разных политических взглядов.
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