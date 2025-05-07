Козловський заспівав "Пінаколаду" українською та звернувся до Кондратюка: "Хочу подякувати" (відео)

Віталій Козловський переклав легендарну пісню "Пінаколада" на українську та вперше виконав її на сцені конкурсу "Нашебачення". А ще - публічно звернувся до колишнього продюсера.

Після завершення десятилітніх баталій з Кондратюком Віталій нарешті знову може виконувати свої легендарні хіти. Артист пообіцяв перекласти пісні та вже поділився першими результатами.

Феєричний камбек Козловський здійснив на сцені благодійного конкурсу "Нашебачення. Повернення легенди", яке проходить 7 травня у Києві. Він вийшов на сцену з довгим волоссям та запалив зал хітом "Пінаколада".

Виступ викликав неймовірні овації у глядачів. Після цього Віталій взяв до рук мікрофон та звернувся до колишнього продюсера.

"Це лише початок. А ще - я хочу подякувати від щирого серця Ігорю Кондратюку. Ігоре, дякую вам і до побачення!" - заявив співак та покинув сцену.

Що відомо про конфлікт Кондратюка та Козловського

Понад 10 років продюсер та співак воювали у судах. Як відомо, у 2012-му Віталій розірвав співпрацю з Ігорем. За умовами договору, він не мав права виконувати пісні, які були створені у період їхньої спільної роботи. Проте цю угоду артист порушив.

Зрештою продюсер подав до суду та звинуватив виконавця у порушенні авторських прав. Усі останні роки він виплачував йому багатомільйонний борг. У жовтні 2023-го Кондратюк казав, що співак винен йому близько 1,5 млн грн. Навіть під час його служби у ЗСУ з зарплати автоматично стягувалися кошти за виконавчим провадженням.

Нарешті справа отримала логічне завершення. 6 травня Ігор Кондратюк повідомив, що колишній підопічний сплатив судові борги й справу закрито. І найголовніше - Віталій повернув собі каталог пісень в повному обсязі.

Нагадаємо, "Нашебачення" - пародійна альтернатива "Євробаченню". Торік воно зібрало понад 4,8 млн гривень для ЗСУ. Тоді перемогу здобули гурт Курган & Agregat разом із Братами Борисенками. Цьогоріч переможця також визначатимуть глядацькі донати, а усі зібрані кошти перерахують на допомогу Силам оборони.