"Справу закрито". Козловський та Кондратюк поставили крапку в багаторічній війні

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Кондратюка у Facebook .

Понад 10 років продюсер та його колишній підопічний з'ясовували стосунки в юридичній площині. Співак за рішенням суду мав сплатити борг.

"Судові борги Віталієм Козловським сплачено. Каталог пісень перейшов до нього в повному обсязі. Справу закрито!" - повідомив Ігор Кондратюк.

Заява Кондратюка про закриття справи (скриншот)

Що відомо про стосунки Козловського та Кондратюка

У березні Кондратюк висловився про співака. За його словами, вони підтримували зв'язок лише через адвоката. Продюсер хотів якомога швидше закрити справу, адже більше не воліє говорити про експідопічного.

"У нас стосунки дуже прості - він винен по суду і все, я про нього забуваю, він періодично виходить на зв'язок з моїм адвокатом, там якісь "бурленія", не будемо казати чого, відбуваються, і воно знову спадає. Я вже навіть на це не звертаю увагу", - розповідав раніше Кондратюк Яніні Соколовій.

Кондратюк про Козловського (фото: РБК-Україна)

Ігор та Віталій познайомилися на шоу "Караоке на Майдані" у 2002 році. А вже через 10 років співпраці артист розірвав контракт. За умовами договору, усі права на пісні належали Кондратюку. Серед таких були хіти "Пинаколада", "Красота-разлука", "Шекспир" та багато інших. Проте співак все одно продовжував їх виконувати.

Зрештою продюсер звинуватив його в порушенні авторських прав та подав до суду. Козловський програв і тривалий час не міг виплатити всю суму накопиченого боргу. У жовтні 2023-го Кондратюк заявляв, що співак був винен йому близько 1,5 млн грн. За виконавчим провадженням під час служби у ЗСУ з зарплати виконавця навіть автоматично стягувалися кошти.

Нарешті справу закрито і борги виплачено. Тепер Віталій знову може виконувати старі хіти.