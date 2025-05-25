Як Козловський закрив багатомільйонний борг перед Кондратюком? Перші подробиці від артиста

Український співак Віталій Козловський вперше відверто розповів, як йому вдалося закрити борги перед колишнім продюсером Ігорем Кондратюком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю артиста Марічці Падалко.

За словами Віталія, він нарешті переступив через власну гордість і звернувся до мами з проханням про допомогу. Це було непросто, бо раніше він ніколи не просив такої підтримки.

Козловський розповів, що вирішив продати батьківську квартиру, щоб погасити борги. Для нього це було дуже складним рішенням, бо квартира була символом зв’язку з батьком.

"Мені довелося піти всупереч своїм життєвим баченням. Я своїй сім'ї завжди допомагав і ніколи не просив допомоги", - сказав артист.

Віталій додав, що його батько завжди хотів, аби він закрив це питання і почав жити повним життям.

"У мене з'явилася своя сім'я - дитина й дружина - місце, де я почав отримувати енергію. І я зрозумів, що це питання потрібно вирішити, чого б мені це не коштувало", - пояснив співак.

Віталій Козловський з дружиною та сином (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Він згадав і про розмову з мамою, яка підтримала його рішення.

"Мама, звісно, сказала, що “я тобі довіряю, дуже люблю й дуже хочу, щоб ти і твоя сім'я нарешті зажили, досить виживати”, - поділився виконавець.

Врешті-решт він пішов на цей ризик і продав квартиру.

"І я пішов у цей час на такий ризик, продавши найцінніше, що в мене було. І питання було закрите", - сказав співак.

Перед тим артист довго вагався і шукав відповіді в особливому для себе місці - на могилі батька.

"Я прийшов на могилу до свого батька. Я в церкву не ходжу, зізнаюся. Але на могилу свого тата - так. Я розмовляю з ним", - розповів виконавець.

Віталій Козловський з покійним батьком (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Знаменитість додав, що тепер приходить туди, коли йому потрібно щось попросити.

"Віднині, якщо мені щось треба попросити, я приходжу на могилу до тата. Вірю, що сила роду і любов мого тата може мені допомогти в будь-яких обставинах", - підкреслив Віталій.

Козловський розповів також, що погашення боргу відбувалося у два етапи.

"Мій борг складався з двох частин. Перша - це виконавче провадження, це виплатити все по судам Кондратюку. А друга - це забрати весь каталог своїх старих пісень. І це зовсім інша цифра, не менша", - пояснив артист.

Він не став називати конкретні суми, підкресливши, що головне - прощення.

"Не хочу говорити, називати суми. Неважливо. Сьогодні справа у прощенні…Я внутрішньо для себе пробачив Кондратюка. Тому що моє життя заполонила любов моєї сім'ї", - підсумував співак.

Що відомо про конфлікт Козловського з Кондратюком

Ігор і Віталій познайомилися ще у 2002 році на шоу "Караоке на Майдані". Тоді між ними почалася співпраця, яка тривала понад десять років. Проте через цей час співак вирішив розірвати контракт.

За умовами угоди, всі права на пісні належали Ігорю Кондратюку - серед них такі хіти, як "Пинаколада", "Красота-разлука", "Шекспир" та інші. Попри це, Віталій продовжував виконувати свої старі пісні.

Зрештою між ними виник конфлікт: продюсер звинуватив співака у порушенні авторських прав і звернувся до суду.

Ігор Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Козловський програв справу і довгий час не міг виплатити накопичені борги. У жовтні 2023 року Кондратюк повідомив, що сума боргу становила близько 1,5 мільйона гривень.

Під час служби Віталія у Збройних силах України з його зарплати автоматично стягували гроші на погашення заборгованості.

Лише у травні цього року стало відомо, що питання з боргами вирішене - справа закрита, а борги повністю виплачені. Тепер Козловський знову може вільно виконувати свої улюблені хіти без жодних обмежень.