Уже немолодая команда: как украинские политики будут выглядеть в старости (фото)

Украинские политики, независимо от ранга, с возрастом меняются так же, как и все остальные люди. Пользователи сети с помощью специального приложения создали подборку, в которую попали Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Владимир Гройсман, Олег Ляшко, а также новоиспеченный политик Олег Винник. Опубликовал снимки журналист Антон Комаров в Facebook.

По мнению пользователей Владимир Зеленский в старости будет похож на Геннадия Хазанова.

Седовласый Петр Порошенко.

А Юля Тимошенко, по мнению комментаторов, с возрастом станет выглядеть только моложе.

Олега Ляшко сравнили с Дональдом Трампом.

Олега Винника срисовали с Клинта Иствуда, - считают комментаторы.

Ну а Владимир Гройсман напомнил чьего-то дедушку.

Пользователи сети активно комментируют необыкновенное перевоплощение украинских топ-политиков.

"Мне кажется, что Зе очень на Хазанова похож", - заметил один из пользователей.

"Не, Юлька не будет такой, она еще моложе станет", - констатировал юзер.

"А Олег Валерьич прям вылитый Трамп", - нашел сходство пользователь Facebook.

"Ха, Винника, похоже, с Клинта Иствуда рисовали", - написал комментор.

"Грося на моего покойного деда похож", - поделился впечатлениями еще один юзер.

Как украинские политики будут выглядеть в старости (скрин: facebook.com)

К слову, дочь Владимира и Елены Зеленских 15 июля, празднует день рождения. Мама именинницы трогательно поздравила Александру с 15-летием, опубликовав в Instagram их совместное фото. Как менялась Александра Зеленская в материале Styler.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский в Одессе покупался в море вместе со своей командой из Офиса президента Украины. Глава государства посетил пляж 13 июля и решил лично проверить температуру воды в Черном море.

Также сообщалось, что автомобиль из кортежа президента Украины попал в ДТП под Мелитополем с автобусом, в котором ехали дети.