Вже немолода команда: як українські політики будуть виглядати в старості (фото)

Українські політики, незалежно від рангу, з віком змінюються так само, як і всі інші люди. Користувачі мережі за допомогою спеціального додатка створили підбірку, в яку потрапили Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Володимир Гройсман, Олег Ляшко, а також новоспечений політик Олег Винник. Опублікував знімки журналіст Антон Комаров у Facebook.

На думку користувачів Володимир Зеленський в старості буде схожий на Геннадія Хазанова.

Сивочолий Петро Порошенко.

А Юля Тимошенко, на думку коментаторів, з віком стане виглядати тільки молодше.

Олега Ляшка порівняли з Дональдом Трампом.

Олега Винника змалювали з Клінта Іствуда, - вважають коментатори.

Ну а Володимир Гройсман нагадав чийогось дідуся.

Користувачі мережі активно коментують незвичайне перевтілення українських топ-політиків.

"Мені здається, що Зе дуже на Хазанова схожий", - зауважив один з користувачів.

"Ні, Юлька не буде такою, вона ще молодше стане", - констатував юзер.

"А Олег Валерьїч прям викапаний Трамп", - знайшов подібність користувач Facebook.

"Ха, Винника, схоже, з Клінта Іствуда змалювали", - написав комментор.

"Грося на мого покійного діда схожий", - поділився враженнями ще один юзер.

Як українські політики будуть виглядати в старості (скрін: facebook.com)

До речі, дочка Володимира та Олени Зеленських 15 липня, святкує день народження. Мама іменинниці зворушливо привітала Олександру з 15-річчям, опублікувавши в Instagram їх спільне фото. Як змінювалася Олександра Зеленська в матеріалі Styler.

Раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський в Одесі купувався в морі разом зі своєю командою з Офісу президента України. Глава держави відвідав пляж 13 липня і вирішив особисто перевірити температуру води в Чорному морі.

Також повідомлялося, що автомобіль з кортежу президента України потрапив у ДТП під Мелітополем з автобусом, в якому їхали діти.