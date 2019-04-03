Как выглядят дети Зеленского: милые фото из семейного альбома

Владимир Зеленский с женой и детьми (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский не любит афишировать личную жизнь, но некоторые его фото с детьми все же попадают в сеть

Владимир Зеленский, который по результатам выборов президента Украины победил в первом туре, все больше вызывает интерес у украинцев. Множество людей интересуется и личной жизнью знаменитого комика и продюсера, имеющего теперь уже немало шансов возглавить страну.

Свадьба Владимира Зеленского и Елены Кияшко состоялась в 2003 году. Стоит отметить, что отношения пары длились восемь лет до того, как они вступили в брак официально.

Фото: В сеть очень редко попадают фото Владимира с детьми (соцсети)

Супруги воспитывают двоих детей – дочь Сашу 2004 года рождения и сына Кирилла, который родился в 2013 году.

Пара не слишком любит афишировать личную жизнь, да и фото детей Зеленских попадают в сеть крайне редко. Это в основном старые фото, которые сделаны несколько лет назад.

Фото: Несмотря на плотный гастрольный график, Владимир уделяет много времени семье (соцсети)

Но все же некоторые факты о детях звездной пары удается узнать.

"Дети – это вообще уникальное событие в жизни человека! Смотрю на них и понимаю: они чистые в помыслах, поступках, порой в своем наивном лукавстве, которого гораздо меньше, чем у нас взрослых. Они хотят быть свободными", - признавался Владимир Зеленский.

Фото: Дочь Зеленских заметно подросла (соцсети)

В интервью Владимир Зеленский все время очень тепло отзывается о своих детях и искренне ими восторгается.

По словам самого актера, его дочь Саша любит заниматься музыкой.

Фото: Дочь Владимира Зеленского Саша несколько лет назад (соцсети)

"Вот Саша играет на фортепиано. Я ей говорю, что, не выучив нот, играть она не сможет, а она садится и на слух воспроизводит услышанную мелодию", - признавался он в интервью.

Он говорил дочери, что без базового обучения вряд ли можно чего-то достичь, но она своим талантом доказывала ему обратное.

Фото: Дочь Зеленских Саша (соцсети)

"Получается, что я загружаю её жесткий диск своими догмами, глупыми терабайтами, которые годами сам впитывал. Сейчас, наверное, нужно выкручивать эту губку и учиться многому у детей", - вспоминал Владимир.

Фото: Как признался сам актер, дочь Саша любит играть на фортепиано (соцсети)

Интересно, что несколько лет назад дочь Зеленского Саша пришла на шоу "Рассмеши Комика".

Судя по реакции на это самого Владимира, он не знал о ее участии в шоу. Она искренне рассмешила папу своими шутками и вызвала настоящий ажиотаж у публики.

Видео: Youtube/Рассмеши Комика – Официальный канал

В мае 2013 года в сеть попали фото, на которых видно, как Владимир Зеленский вместе с супругой находятся в старинной Ильинской церкви на Подоле во время крещения сына Кирилла.

На крестинах присутствовали тесть и теща Зеленского, которые живут в столице. Также на крестины пришла старшая дочка Зеленских, Саша, которой на тот момент было восемь лет.

Во время крестин сын Зеленских вел себя очень спокойно.

Фото: Зеленский крестил младшего сына Кирилла в Ильинской церкви на Подоле (соцсети)

"Он совсем не капризный, хотя веселый и подвижный – в меня пошел, – рассказал Владимир. – Многое зависит от батюшки. Он у нас был молодой, добрый и симпатичный. С сыном разговаривал ласково, Кирилл слушал его с интересом".

Фото: Одно из немногих фото Владимира с сыном (соцсети)

Зеленский рассказал журналистам, что дочка с удовольствием помогает маме и папе с сыном – купает или одевает его.

Фото: Владимир Зеленский с детьми (соцсети)

Напомним, ранее Зеленский рассказал, когда будет готов озвучить пять претендентов на ключевые должности.

Также ранее Оля Полякова сделала неожиданное заявление о выборах в Украине.