"Немає пологового взагалі". У мережі показали наслідки ракетної атаки Росії по Дніпру (відео)

Уночі 29 грудня Росія здійснила масований ракетний удар по Україні . Вибухи лунали в кількох містах одночасно. У Дніпрі ракети влучили в пологовий будинок і торговельний центр.

Місцеві мешканці прийшли зафіксувати наслідки ракетного удару та допомогти рятувальникам розбирати завали. На цьому відео жінка знімає пологовий будинок, який знищила російська ракета.

Вона коментує, що тепер пологового просто немає.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Крім того, росіяни поцілили в дніпровський ТРЦ. На кадрах видно, що частина будівлі зруйнована, навколо вогонь і дим.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Ракетна атака РФ по Україні

Удар по Україні розпочався з нальоту БПЛА типу "шахед". У Генштабі ЗСУ повідомили, що їх було збито 18 із 22 дронів. Після цього тієї самої ночі російські окупанти застосували ракети та авіацію для ударів по Україні.

За словами речника Командування Повітряних Сил Юрія Ігната, ворог застосував фактично все, крім "Калібрів".

"Ворог завдав масованого ракетного удару різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло все, мабуть "Калібрів" не було, а так і "Кинджали" ми бачили, і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які досі ще знаходяться на наших радарах, ще західна частина України. Далі бачимо застосування "шахедів". Теж летіли з південно-східного напрямку, застосовували ракети Х-22 або ж Х-32", - розповів він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Таким чином Росія, імовірно, запустила по Україні ракети Х-22, крилаті ракети Х-101 і Х-555 з Ту-95, аеробалістичні ракети "Кинджал" з МіГ-31К.