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Тільки як укриття. У Конотопі сьогодні не працюватимуть навчальні заклади

Конотоп, Сумська область, П'ятниця 29 грудня 2023 09:30
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Тільки як укриття. У Конотопі сьогодні не працюватимуть навчальні заклади Фото: у Конотопі сьогодні не працюватимуть навчальні заклади (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Конотопі Сумської області сьогодні, 29 грудня, усі навчальні заклади працюватимуть тільки як укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Конотопа Артема Семеніхіна.

"Навчальні заклади в місті сьогодні не працюватимуть. Чергові групи в дитсадках також", - написав мер.

Він також зазначив, що укриття в навчальних закладах працюють цілодобово і всі містяни можуть ними користуватися.

Масована атака по Україні 29 грудня

Російські терористи з ночі атакують Україну ракетами та дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у низці регіонів: Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Сумській та Черкаській областях.

У чотирьох великих містах України внаслідок атаки палають будинки.

Все, що відомо про масовану атаку на цю мить читайте у матеріалі РБК-Україна.

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