"Нет роддома вообще". В сети показали последствия ракетной атаки России по Днепру (видео)

Ночью 29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине . Взрывы раздавались в нескольких городах одновременно. В Днепре ракеты попали в роддом и торговый центр.

Местные жители пришли зафиксировать последствия ракетного удара и помочь спасателям разбирать завалы. На этом видео женщина снимает роддом, который уничтожила российская ракета.

Она комментирует, что теперь родильного просто нет.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Кроме того, россияне попали в днепровский ТРЦ. На кадрах видно, что часть строения разрушена, вокруг огонь и дым.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Ракетная атака РФ по Украине

Удар по Украине начался с налета БПЛА типа "шахед". В Генштабе ВСУ сообщили, что их было сбито 18 из 22 дронов. После этого в ту же ночь российские оккупанты применили ракеты и авиацию для ударов по Украине.

По словам спикера Командования Воздушных Сил Юрия Игната, враг применил фактически все, кроме "Калибров".

"Враг нанес массированный ракетный удар разными средствами воздушного нападения. Фактически летело все, видимо "Калибров" не было, а так и "Кинжалы" мы видели, и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты, которые до сих пор еще находятся на наших радарах, еще западная часть Украины. Далее видим применение "шахедов". Также летели с юго-восточного направления, применяли ракеты Х-22 или Х-32", - рассказал он в эфире телемарафона "Єдині новини".

Таким образом, Россия, вероятно, запустила по Украине ракеты Х-22, крылатые ракеты Х-101 и Х-555 с Ту-95, аэробалистические ракеты "Кинжал" с МиГ-31К.