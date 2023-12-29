Багато поранених, горять склади та багатоповерхівка: що відомо про наслідки атаки на Київ

Троє людей опинилася під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі під час масованої атаки на Київ вранці 29 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram .

"Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває", - написав він.

За його даними, наразі 7 госпіталізованих у столиці. 5 із них - у Шевченківському районі. Медики працюють на місці виклику.

Наслідки удару

За даними Київської міської військової адміністрації, в Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3000 кв. м. "Багато поранених, кількість уточнюється. Проводиться пошук потерпілих", - йдеться в повідомленні.

У Святошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку. На іншій локації є загорання трьох припаркованих автомобілів. "Обидві пожежі ліквідовано. Виявлено одного потерпілого", - повідомили у КМВА.

В Шевченківському районі, попередньо, є пошкодження житлового будинку. Загоряння на території гаражів ліквідовано. "Також зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові. Попередньо, виявлено шість постраждалих", - йдеться в повідомленні.

У Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння.

Крім того, за повідомленням Національної поліції України, внаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

"На місці працюють наряди поліції, слідчі, криміналісти, рятувальники ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Удар по Україні

Нагадаємо, російські війська зранку 29 грудня нанесли масований ракетний удар по Україні зі стратегічної авіації

Відомо про прильоти ракет по Харкову, а у Львові про влучання дронів. Також пролунали вибухи у Києві та Дніпрі.

У Києві після вибухів мер Віталій Кличко повідомив про інтенсивну роботу ППО.

Про те, що відомо про наслідки удару, читайте в матеріалі РБК-Україна.