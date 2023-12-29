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Масований обстріл України: у чотирьох містах палають багатоповерхівки

Київ, П'ятниця 29 грудня 2023 09:07
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Масований обстріл України: у чотирьох містах палають багатоповерхівки Фото: у Києві, Львовів та Одесі палають багатоповерхівки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія сьогодні, 29 грудня, масовано атакувала Україну. У чотирьох великих містах України внаслідок атаки палають будинки.

Що відомо про удари по житловій інфраструктурі - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалі були використані джерела: Telegram-канали мера Києва Віталія Кличка, КМВА, мера Львова Андрія Садового, голови Львівської ОВА Максима Козицького, Сумської ОВА та одеські місцеві Telegram-канали.

Київ

Як повідомляє місцева влада, у Києві не було прямих влучань. Але зафіксовано падіння уламків у декількох районах по житлових будинках:

  • у Святошинському районі спалахнув багатоповерховий будинок та припарковані автівки;
  • у Шевченківському районі є пошкодження житлового будинку;
  • у Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку, без постраждалих.

Загалом у Києві повідомляють про сім постраждалих внаслідок атаки, їх госпіталізували.

Львів

Львів сьогодні двічі атакували росіяни: спочатку "шахедами", а потім ракетами. Під час другої хвилі атаки було влучання у житловий будинок. Місцева влада наголошує, що є постраждалі.

Також в одному з ліцеїв Львова спалахнула пожежа. Ймовірно, там упали уламки збитих ракет.

Конотоп

У Сумській області ворог завдав ракетного удару по Конотопу. Відомо про пошкодження багатоквартирного будинку. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення.

Одеса

Офіційно місцева влада не повідомляла про наслідки ранкової атаки. Але відомо, що в Одесі лунали вибухи через роботу ППО. У мережі повідомляють про влучання у багатоповерхівку.

Ввечері 28 грудня в Одесі також було влучання у багатоповерхівку. Відомо, що на будинок впали уламки збитих дронів-камікадзе.

Масована атака

Російські терористи з ночі атакують Україну ракетами та дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у низці регіонів: Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Сумській та Черкаській областях.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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