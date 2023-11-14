"Нема підстав": у "Львівській політехніці" зробили заяву про звільнення Фаріон

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на рішення університетської комісії, яка була скликана ректоратом ВНЗ.

За словами представника протестуючих студентів, який озвучив позицію керівництва "Львівської політехніки", наразі для звільнення Фаріон "немає правових і законних підстав".

"23 числа буде зібрана комісія і буде винесено рішення. Треба порадитись з юристами, бо всі мають бути рівними перед законом", - сказали у ректораті ВНЗ.

Натомість студенти мають намір повторити свій протест, якщо скандальну викладачку не усунуть з посади.

"Якщо 23 листопада, після повторного засідання, не звільнять Фаріон, то 24 листопада ми проведемо повторний мітинг. До останнього", - сказали журналісту РБК-Україна студенти.

Нагадаємо, зранку 14 листопада більше тисячі студентів "Львівської політехніки" зібралися біля стін своєї Альма-матер із вимогою усунути Ірину Фаріон.

Основною вимогою студентів є звільнення Фаріон на підставі її ксенофобних заяв щодо російськомовних військових ЗСУ.

"Я не можу назвати [російськомовних військовослужбовців] українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть руськими, ну і все. Що їм заважає? Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти, покажіть свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, який усе своє життя практично прожив за межами України, але створив з цієї української мови пам'ятник нашому життю", - сказала на початку листопада вона в інтерв’ю Яніні Соколовій.

Зараз протестувальники кажуть, що "розсадникам ненависті та мракобісся не місце у викладацькому складі університету”.

На мітингу лунали лозунги "Мова єднає - Фаріон палає!", "Не поважаєш військових - не працюєш в універі!", "Вирок Фаріон!", "Геть комуністам без компромісу!"

Протест студентів "Львівська політехніка" проти Фаріон (фото: Юлія Шиканова / РБК-Україна)

Також студенти співали Гімн України і "Батько наш Бандера!".

Додамо, що це не перша вимога студентів Політехніки звільнити Фаріон. Так, 7 листопада активісти розмістили оголошення із відповідним закликом у самому навчальному закладі.

У відповідь керівництво вишу заявило, що в університеті "діє кодекс корпоративної культури, який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти нашого університету".

"Однак Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом", - йшлося у повідомленні ректорату.

Нагадаємо, днями Фаріон розкрила дані проукраїнського студента з окупованого Криму, через що до нього прийшли представники російського ФСБ.

Після цього сама ж мовознавиця пояснила свій вчинок.

Але це не врятувало її від того, що омбудсман України Дмитро Лубінець звернувся до СБУ з вимогою звернути увагу на діяльність Фаріон, яка, на думку чиновника, "вчинила кримінальний злочин і підіграла окупантам".