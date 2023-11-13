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Лубінець зробив нову заяву про Фаріон, яка "здала" проукраїнського студента ФСБ

Понеділок 13 листопада 2023 15:19
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Лубінець зробив нову заяву про Фаріон, яка "здала" проукраїнського студента ФСБ Іриною Фаріон та її діями займється СБУ (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Ірина Фаріон після низки скандалів, опублікувала на свої сторінці у Telegram лист проукраїнського студента з окупованого Криму, де не приховала особисті дані хлопця. До нього одразу завітали представники ФСБ. І після "розмови" він відмовився від свої слів та попросив вибачення.

Через такий вчинок Ірина Фаріон знову стала об'єктом уваги омбудсмена з прав людини. Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі Омбудсмана Дмитра Лубинця.

Він наголосив, що персональні дані в умовах війни - це не абстракція, а захист життя та свободи.

"Народний депутат ВРУ 7 скликання і мала б знати про важливість захисту персональних даних. Однак, ця людина публічно надала прізвище, ім’я, місце навчання хлопця, які дали змогу росіянам ідентифікувати цього студента. До того ж не є таємницею факт тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів. Про це також повідомляють і правозахисники, і медіа", - пише Лубінець.

Лубінець зробив нову заяву про Фаріон, яка &quot;здала&quot; проукраїнського студента ФСБЛубінець зробив нову заяву про Фаріон, яка &quot;здала&quot; проукраїнського студента ФСБ

Скриншоти

Він підкреслив, що це не спинило Фаріон в умовах воєнного стану розголосити персональні дані хлопця.

"А це може й вже має (!) наслідки. Це не тільки втручання у приватне життя особи, але і спричинена загроза особистої безпеки та життя студента. Втім, вона, з одного боку вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку підіграла окупантам. Результат очевидний!" - додав омбудсман.

Дмитро Лубінець у зв'язку з фактом розголошення конфіденційної інформації звернувся до СБУ для належного реагування.

"Аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку. Ніхто не повинен нехтувати безпекою інших громадян!" - підкреслив він.

Раніше ми детально розповідали, як Ірина Фаріон "здала" особисті дані проукраїнського студента з Криму.

А також ми писали про те, що студенти "Львівської політехніки" вимагають звільнення Фаріон.

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Служба безпеки України Ірина Фаріон