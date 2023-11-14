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"Освіта без комуністів". У Львові великий мітинг проти Фаріон, тисячі студентів вийшли на вулицю

Львів, Вівторок 14 листопада 2023 13:09
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"Освіта без комуністів". У Львові великий мітинг проти Фаріон, тисячі студентів вийшли на вулицю Студенти вимагають усунути Ірину Фаріон (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Студенти "Львівської політехніки" зібралися сьогодні біля стін своєї Альма-матер із вимогою усунути Ірину Фаріон.

Як пройшла акція "Львівської політехніки" проти Ірини Фаріон - дивіться в ексклюзивному репортажі РБК-Україна (проєкт Styler).

За словами нашого кореспондента, зібралося понад 1000 студентів з викликами "Геть Фаріон!", "Освіта без Комуністів", "Мова об'єднує - Фаріон палає!"

Основною вимогою студентів є звільнення Ірини Фаріон з посади викладачки Політехніки на підставі її ксенофобних заяв щодо російськомовних військовослужбовців ЗСУ.

&quot;Освіта без комуністів&quot;. У Львові великий мітинг проти Фаріон, тисячі студентів вийшли на вулицю&quot;Освіта без комуністів&quot;. У Львові великий мітинг проти Фаріон, тисячі студентів вийшли на вулицю&quot;Освіта без комуністів&quot;. У Львові великий мітинг проти Фаріон, тисячі студентів вийшли на вулицю&quot;Освіта без комуністів&quot;. У Львові великий мітинг проти Фаріон, тисячі студентів вийшли на вулицю&quot;Освіта без комуністів&quot;. У Львові великий мітинг проти Фаріон, тисячі студентів вийшли на вулицю&quot;Освіта без комуністів&quot;. У Львові великий мітинг проти Фаріон, тисячі студентів вийшли на вулицю&quot;Освіта без комуністів&quot;. У Львові великий мітинг проти Фаріон, тисячі студентів вийшли на вулицю&quot;Освіта без комуністів&quot;. У Львові великий мітинг проти Фаріон, тисячі студентів вийшли на вулицю&quot;Освіта без комуністів&quot;. У Львові великий мітинг проти Фаріон, тисячі студентів вийшли на вулицю&quot;Освіта без комуністів&quot;. У Львові великий мітинг проти Фаріон, тисячі студентів вийшли на вулицю Протест студентів "Львівська політехніка" проти Фаріон (фото: Юлія Шиканова, РБК-Україна)

"В черговий раз наголошуємо, що розсадникам ненависті та мракобісся не місце у викладацькому складі університету. Закликаємо всіх небайдужих приєднуватися до акції, наводити друзів і приносити плакати, щоб показати адміністрації ЛП і самій пані Фаріон, що студенти не зазнають її чергових спроб різати в мовному ґрунті",- йдеться у зверненні студентів.

Наразі за зачиненими дверима зібрався ректорат університету для важливої розмови та попросив студентів залишити стіни головного корпусу.

Оновлено! Як повідомляють студенти, звільнити чи відсторонити Ірину Фаріон в університеті так і не наважилися.

"Немає правових і законних підстав звільнити Фаріон. 23 числа буде зібрана комісія в тому самому складі та винесено рішення", - повідомили у ректораті.

Раніше ми повідомляли, що Фаріон злила дані проукраїнського студента з Криму до мережі.

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Ірина Фаріон студенти