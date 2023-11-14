"Нет оснований": во "Львовской политехнике" сделали заявление об увольнении Фарион

Ирина Фарион остается на должности преподавателя кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника" по крайней мере до 23 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на решение университетской комиссии, созванной ректоратом вуза.

По словам представителя протестующих студентов, который озвучил позицию руководства "Львовской политехники", для увольнения Фарион "нет правовых и законных оснований".

"23 числа будет собрана комиссия и будет вынесено решение. Надо посоветоваться с юристами, потому что все должны быть равны перед законом", - сказали в ректорате вуза.

В то же время студенты намерены повторить свой протест, если скандальную преподавательницу не отстранят от должности.

"Если 23 ноября, после повторного заседания, не уволят Фарион, то 24 ноября мы проведем повторный митинг. До последнего", - сказали журналисту РБК-Украина студенты.

Напомним, утром 14 ноября более тысячи студентов "Львовской политехники" собрались возле стен своей Альма-матер с требованием устранить Ирину Фарион.

Основным требованием студентов является увольнение Фарион на основании ее ксенофобных заявлений о русскоязычных военных ВСУ.

"Я не могу назвать [русскоязычных военнослужащих] украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть себя назовут русскими, ну и все. Что им мешает? Почему они такие очумелые? Почему сошлось именно на украинском языке? Они такие большие патриоты, покажите свой патриотизм. Выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко, который всю свою жизнь практически прожил за пределами Украины, но создал из этого украинского языка памятник нашей жизни", - сказала в начале ноября она в интервью Янине Соколовой.

Сейчас протестующие говорят, что "рассадникам ненависти и мракобесия не место в преподавательском составе университета".

На митинге звучали лозунги "Мова єднає - Фаріон палає!", "Не поважаєш військових - не працюєш в універі!", "Вирок Фаріон!", "Геть комуністам без компромісу!"

Протест студентов "Львовская политехника" против Фарион (фото: Юлия Шиканова / РБК-Украина)

Также студенты пели Гимн Украины и "Батько наш Бандера!".

Добавим, что это не первое требование студентов Политехники уволить Фарион. Так, 7 ноября активисты разместили объявление с соответствующим призывом в самом учебном заведении.

В ответ руководство вуза заявило, что в университете "действует кодекс корпоративной культуры, определяющий моральные принципы, правила и нормы общения и поведения участников академического сообщества нашего университета".

"Однако Львовская политехника не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета", - говорилось в сообщении ректората.

Напомним, на днях Фарион раскрыла данные проукраинского студента из оккупированного Крыма, из-за чего к нему пришли представители российского ФСБ.

После этого сама же языковеда объяснила свой поступок.

Но это не спасло ее от того, что омбудсман Украины Дмитрий Лубинец обратился к СБУ с требованием обратить внимание на деятельность Фарион, которая, по мнению чиновника, "совершила уголовное преступление и подыграла оккупантам".