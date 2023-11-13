"Поширюють чергову провокацію": Фаріон відреагувала на те, що "здала" проукраїнського студента в Криму

Мовознавиця Ірина Фаріон знову в центрі скандалу . Цього разу вона опублікувала лист проукраїнського студента з Криму й таким чином показала його дані. Трохи пізніше до хлопця навідалася ФСБ з "профілактичною розмовою".

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram -каналі Фаріон розповідає, як на це відреагувала філолог.

Що вона написала

Критику за свої дії Ірина розцінила як чергову провокацію та атаку ворога.

"Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Борітеся - поборете", - відреагувала на ситуацію Фаріон.

Нагадаємо, що такі її дії вже розкритикував Омбудсман Дмитро Лубінець. Він наголосив, що Фаріон не лише порушує права людини та здійснює втручання в особисте життя, а й спричиняє загрозу безпеці та життю студента.

Дмитро Лубінець у зв'язку з фактом розголошення конфіденційної інформації звернувся до СБУ для належного реагування.

Самі ж окупанти в Криму не приховують того, що знайшли студента за даними з каналу Ірини Фаріон.

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