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Что нельзя сажать возле груши: плохие "соседи" приведут к малому урожаю и вредителям

Что нельзя сажать возле груши (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто садоводы несмотря на соблюдение всех правил сталкиваются с проблемой, что дерево груши приносит малые плоды.

Как решить эту проблему - читайте ниже.

Что нельзя сажать рядом с грушей

В частности, довольно часто в таких ситуациях ошибка допускается при выборе "соседей" для груши. Необходимо учитывать, что это плодовое дерево не может вжиться рядом с некоторыми культурами.

Сливу и вишню стоит сажать на расстоянии не менее 10 метров от дерева груши. Все потому, что слива будет отбирать все питательные элементы, а вишня опасна тем, что склонна к общим вредителям с грушей.

Что нельзя сажать возле груши (freepik)

Хвойные деревья не стоит высаживать рядом, поскольку они окисляют почву.

Среди вредных соседей еще выделяют сирень и жасмин.

Отметим, что несколько разных сортов груш, которые растут рядом, всегда положительно влияют друг на друга. Также возле груши можно посадить яблоню, а из кустов - малину, смородину и виноград.

Возле груши можно высадить низкорослые цветы - ноготки и бархатцы. Они не только украсят сад, но и отпугнут насекомых-вредителей от дерева.

Добавим, что клен позволяет избавить сад от яблонной плодожорки. Листья клена выделяют фитонциды, отпугивающие вредителя. Такое соседство позволит садоводу получить хороший урожай с минимальными усилиями, а также отказаться от некоторых видов опрыскиваний весной, а особенно, в период вегетации.

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