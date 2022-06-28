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Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно

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Вторник 28 июня 2022 11:45
Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно Фото: Какие деревья можно и нельзя сажать возле дома (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Подавляющее большинство растений имеет положительную энергетику, поэтому их желательно сажать возле дома, но есть некоторые исключения. Как же правильно оформить сад на собственном дворе, чтобы он приносил только пользу?

Об этом читайте ниже в нашем материале Styler.

Вишня

Специалисты говорят, что вишня у дома - хорошая примета. Ее издавна считают символом плодородия и достатка, оберегом для семьи. Деревце желательно сажать рядом с местом, где вы планируете организовать мангал, стол для летних посиделок с семьей и друзьями. Тогда дерево будет привлекать материальные блага.

Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно

Вишня (фото: pixabay)

Можжевельник

Это дерево считают одним из самых мощных для защищающих от приворота, сглаза, злых сил. Посадите растение возле дома, чтобы оно оберегало всю вашу семью. Но есть нюанс: дерево лучше сажать на заднем дворе, а не перед домом.

Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно

Можжевельник (фото: dobrodar)

Шиповник

Куст шиповника будет охранять благополучие семьи, у дома которой растет. Дикая роза привлекает любовь и укрепляет отношения в семье. Символика шиповника - любовь, страсть, крепкие семейные связи.

Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно

Шиповник (фото: pixabay)

Лиственница

Она нужна тем, кто часто испытывает беспричинные сомнения, страхи и беспокойства. Если ее посадить возле дома, лиственница помогает справиться с депрессией, меланхолией и другими психологическими проблемами.

Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно

Лиственница (фото: dobrodar)

Акация

Считается, что это дерево положительно влияет на продолжение рода. Причем "бороться" она может как с женским, так и с мужским бесплодием. Кроме этого, она снимает стресс и улучшает настроение.

Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно

Акация (фото: pixabay)

Груша

Плодовое дерево символизирует материнство и любовь, стабильность, долговечность. Ее точно необходимо сажать возле дома.

Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно

Груша (фото: pixabay)

Калина

Калина успокаивает нервную систему и помогает выздоравливать после болезней. Этот куст издавна сажают возле домов. Но имейте в виду, что ей нужно много влаги, а под прямым солнцем расти она не будет.

Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно

Калина (фото: pixabay)

Клен

Клен у дома поможет вам избавиться от негативной энергии, меньше ссориться с членами семьи. Он приносит долголетие, любовь и материальный достаток.

Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно

Клен (фото: pixabay)

Рябина

Рябина под окнами способна уберечь ваш дом и семью от злых сил, любой негативной энергии. Поговаривают, что женщинам старше 40 лет рябина может подарить вторую молодость.

Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно

Рябина (фото: pixabay)

Яблоня

Яблоню надо посадить под окнами спальни молодой девушки. Она дарит красоту, обаяние, веру в себя, удачу в любви и счастье в семейной жизни.

Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно

Яблоня (фото: pixabay)

Ель

В некоторых культурах ель считают "энергетическим вампиром", и говорят, что сажать это дерево возле дома нельзя. Но это не совсем так, ведь ель впитывает энергию в течение лета, а зимой делится ею. Поэтому ее рекомендуют сажать тем, кто испытывает зимой недостаток жизненной силы. Единственное, что сажать ее надо во дворе подальше от построек.

Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно

Ель (фото: dobrodar)

Дуб

Сажать на участке дуб - это очень плохая примета, которая предвещает смерть главы семьи. Аура этого дерева воспринимает только здоровых и сильных физически людей. Дуб издавна считался заступником воинов, но сажать его на своем участке не стоит.

Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно

Дуб (фото: pixabay)

Береза

Это дерево очень мощный защитник. Но расти она должна за оградой вашего дома, у калитки. Так она будет защищать дом от зла.

Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно

Береза (фото: pixabay)

Орех

Грецкий орех можно посадить на участке, но не возле дома и хозяйственных построек. Дело даже не в приметах, а в том, что его сильные корни могут повредить фундамент.

Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно

Орех (фото: pixabay)

Верба и осина

Это дерево, посаженное у дома, к болезни и смерти. Это же касается и осины. Считается, что эти деревья приносят горе.

Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно

Верба (фото: pixabay)

Тополь

Тополь также сажают подальше от дома. Он избавляет от негативной энергии, но находясь очень близко к жилью, может и навредить. Кроме того тополиный пух - не лучшее развлечение летом.

Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно

Тополь (фото: pixabay)

Сосна

Говорят, что сосна может отобрать у вас урожай и погубить все растения, которые будут расти неподалеку от нее. В остальном энергетика этого дерева достаточно положительная.

Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно

Сосна (фото: dobrodar)

Туя

Приметы говорят, что девушки не выйдут замуж, если на их дворе растет туя. Во многих культурах это дерево скорби и печали. С другой стороны, считается, что запах туи отгоняет злых духов.

Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно

Туя (фото: dobrodar)

Ранее мы писали, как дома вырастить орхидею ваниль и можно ли из нее собрать плоды для изготовления специи.

Также сообщалось, какие растения нельзя сажать рядом с яблонями, если хотите собирать урожай.

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