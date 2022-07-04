Чем и когда подкормить тую для быстрого и пышного роста

Туя - любимое многими садоводами растение, которое активно используется в ландшафтном дизайне для облагораживания приусадебных участков. Как и любое растение, культура нуждается в сбалансированной подкормке.

Чем подкормить тую для пышного роста - читайте ниже .

В частности, в летний период тую необходимо подкармливать, если этого не было сделано весной. Летом проводится внекорневая подкормка с помощью опрыскивания надземной части. Обычно выбирают калийные и фосфатные составы.

Чем подкармливать

Для того, чтобы понять, каких микроэлементов не хватает туе, стоит обратить внимание на то, как выглядит растение.

Магний и калий применяют, если верхушка туи начинает желтеть.

Железо если на некоторых побегах хвоя меняет цвет: сначала желтеют, после чего становится светлее до белого.

Органические. В них входит торф, навоз и различные типы компоста. Нередко садоводы применяют зеленые удобрения - сидераты, которые улучшают почву и повышают ее плодородие.

Азотные применяют при отставании туи в росте или в качестве стартовой подкормки для ослабленных саженцев.

Микроудобрения нужно вносить, чтобы насытить почву возле туи полезными микроэлементами. Обычно, подобную подкормку делают на второй год после посадки растения.

Основные ошибки в уходе

Малоопытные садоводы, кто ни разу не сталкивался с выращиванием культуры, сразу допускают много ошибок. В результате дерево может погибнуть. Среди распространенных ошибок выделяют:

на зиму кроны молодых деревьев оставляют неприкрытой;

используют удобрения, которые предназначены для лиственных деревьев;

не закрывают солнцезащитными экранами хвою;

слишком рано убирают укрытия.

Важным шагом в развитии дерева является формирование кроны. Если ее неправильно заложить, то растение сразу теряет внешний вид. Поэтому после того, как укрытие убрано, тую нужно обрезать. Существуют 3 вида обрезки туи: