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Що не можна садити біля груші: погані "сусіди" призведуть до малого урожаю та шкідників

Що не можна садити біля груші (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто садівники попри дотримання всіх правил зіштовхуються з проблемою, що дерево груші приносить малі плоди.

Як вирішити цю проблему - читайте нижче.

Що не можна садити поруч із грушею

Зокрема, досить часто у таких ситуаціях помилка допускається при виборі "сусідів" для груші. Необхідно враховувати, що це плодове дерево не може вжитися поруч із деякими культурами.

Сливу та вишню варто садити на відстані щонайменше 10 метрів від дерева груші. Все тому, що слива буде відбирати всі поживні елементи, а вишня небезпечна тим, що схильна до спільних шкідників з грушею.

Що не можна садити біля груші (freepik)

Хвойні дерева не варто висаджувати поруч, оскільки вони окислюють ґрунт.

Серед шкідливих сусідів ще виділяють бузок та жасмин.

Зазначимо, що декілька різних сортів груш, які ростуть поруч, завжди позитивно впливають один на одного. Також біля груші можна посадити яблуню, а з кущів - малину, смородину та виноград.

Біля груші можна висадити низькорослі квіти - нагідки та чорнобривці. Вони не лише прикрасять сад, а й відлякуватимуть комах-шкідників від дерева.

Додамо, що клен дозволяє позбавити сад від яблуневої плодожерки. Листя клена виділяють фітонциди, що відлякують шкідника. Таке сусідство дозволить садівникові отримати хороший урожай з мінімальними зусиллями, а також відмовитися від деяких видів обприскувань навесні, а особливо, в період вегетації.

Раніше ми повідомляли, чим та коли підгодувати тую для швидкого та пишного росту.

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