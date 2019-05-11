Его нельзя подпускать к Арчи: в семье Меган Маркл разгорелся скандал

Семья Меган Маркл попала в скандал после рождения первенца герцогини Сассекской. Первая жена отца Меган Маркл Томаса заявила, что он был плохим отцом, и его вообще нельзя подпускать к внуку. Об этом сообщает The Mirror.

Рослин Маркл, которая хранила молчание в течение трех лет с тех пор, как принц Гарри встретил Меган, утверждает, что он был ужасным отцом, который мало интересовался своими маленькими детьми.

Она предостерегла Меган от идеи помириться со своим отчужденным отцом, чтобы он мог стать настоящим дедушкой для Арчи, поскольку она чувствует, что он не изменится.

Она также утверждает, что он изменял ей, в том числе со своей родственницей, оскорблял ее и морил голодом, так что в итоге она воровала в магазине, чтобы поесть. При этом 74-летний Томас отрицает все обвинения.

Семья Меган Маркл попала в скандал (фото: instagram.com/sussexroyal

"Зная Тома так же, как и я, Меган была бы дурой, чтобы пускать его в свою жизнь. Неоднократно он показывал Меган, что ему нельзя доверять. Она должна знать это и сейчас. Я говорю не с горечью, моя жизнь изменилась много лет назад, а из-за беспокойства", - заявила Рослин.

По ее словам, Арчи заслуживает воспитания в счастливой семье. Она также сказала, что Том был ужасным отцом, так почему он теперь будет хорошим дедушкой для Арчи.

Рослин рассказала, что когда забеременела первым ребенком от Тома, то они поженились. При этом единственным кормильцем в семье был он, потому что она сидела дома с ребенком.

"Но для него его деньги были только его. Всякий раз, когда я просила денег, чтобы накормить детей или купить подгузники, он кричал: "Получи чертову работу", а затем смеялся", - говорит женщина.

Стоит отметить, что Рослин была первой женой Томаса с 1964 по 1975 годы, прежде чем он женился на маме Меган Дории Рагланд в 1979 году. Позже в 1987 году пара рассталась.

Напомним, что принц Гарри рассказал о первых днях Арчи. По его словам, быть отцом - это здорово, но трудно.

Ранее сообщалось о том, что известный радиоведущий BBC Дэнни Бейкер сравнил сына Меган Маркл с обезьяной.