Його не можна підпускати до Арчі: в родині Меган Маркл розгорівся скандал

Сім'я Меган Маркл потрапила в скандал після народження первістка герцогині Сассекської. Перша дружина батька Меган Маркл Томаса заявила, що він був поганим батьком, і його взагалі не можна підпускати до онука. Про це повідомляє The Mirror.

Рослін Маркл, яка зберігала мовчання протягом трьох років з тих пір, як принц Гаррі зустрів Меган, стверджує, що він був жахливим батьком, який мало цікавився своїми маленькими дітьми.

Вона застерегла Меган від ідеї помиритися зі своїм відчуженим батьком, щоб він міг стати справжнім дідусем для Арчі, оскільки вона відчуває, що він не зміниться.

Вона також стверджує, що він зраджував їй, у тому числі зі своєю родичкою, ображав її і морив голодом, так що в підсумку вона крала в магазині, щоб поїсти. При цьому 74-річний Томас заперечує всі звинувачення.

Сім'я Меган Маркл потрапила в скандал (фото: instagram.com/sussexroyal

"Знаючи Тома так само, як і я, Меган була б дурепою, щоб пускати його в своє життя. Неодноразово він показував Меган, що йому не можна довіряти. Вона повинна знати це і зараз. Я не кажу з гіркотою, моє життя змінилося багато років тому, а через неспокій", - заявила Рослин.

За її словами, Арчі заслуговує виховання у щасливій сім'ї. Вона також сказала, що Тому був жахливим батьком, так чому він тепер буде добрим дідусем для Арчі.

Рослин розповіла, що коли завагітніла першою дитиною від Тома, то вони одружилися. При цьому єдиним годувальником у родині був він, бо вона сиділа вдома з дитиною.

"Але для нього його гроші були тільки його. Всякий раз, коли я просила грошей, щоб нагодувати дітей або купити підгузники, він кричав: "Отримай чортову роботу", а потім сміявся", - каже жінка.

Варто зазначити, що Рослін була першою дружиною Томаса з 1964 по 1975 роки, перш ніж він одружився на мамі Меган Дории Рагланд в 1979 році. Пізніше в 1987 році пара розлучилася.

Нагадаємо, що принц Гаррі розповів про перші дні Арчі. За його словами, бути батьком - це здорово, але важко.

Раніше повідомлялося про те, що відомий радіоведучий BBC Денні Бейкер порівняв сина Меган Маркл з мавпою.