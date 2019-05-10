Арчи проспал сутки: принц Гарри рассказал о первых днях сына

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Принц Гарри поделился впечатлениями от первых дней отцовства

Принц Гарри, которому Меган Маркл 6 мая родила сына Арчи, поделился впечатлениями от первых дней отцовства. Это произошло на церемонии открытия Invictus Games, когда герцог Сассексский общался со своим старым другом Джей Джей Чалмерсом.

По словам Чалмерса, внук Елизаветы ІІ сказал, что быть отцом - это здорово, но трудно.

"Арчи проспал первые сутки, как все новорожденные, а потом… проснулся", - передал военный слова принца Гарри.

Принц Гарри на открытии Invictus Games (фото: instagram.com/sussexroyal)

Чалмерс сказал другу, что когда три года тому назад его дочь привезли из роддома, то она спала всю дорогу по пути домой, где потом проспала еще 10 минут. Затем она открыла глаза "и уже больше никогда не засыпала".

"Я до сих пор вспоминаю этого парня с не сходящей с лица улыбкой. Как и любой отец, он начинает еще больше светиться, когда говорит о своем сыне и о том, как он гордится своей женой и о том, чем она сейчас занята в его отсутствие", - поведал Джей Джей.

Мужчина очень благодарен принцу Гарри за то, что он выкроил для него время, несмотря на напряженный график.

"Для него это первый ребенок и я понимаю, как для него было непросто приехать. Я знаю, каково это быть новоиспеченным отцом - ты не хочешь уходить и если бы у него был выбор, то он бы остался дома", - резюмировал Чалмерс.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Кстати, британские журналисты подсчитали, во сколько обошлись беременность и роды Меган Маркл.

Ранее мы писали о том, что сын Меган Маркл и принца Гарри стал объектом насмешек в сети.

Напомним, несколько дней назад нумеролог предсказала судьбу сына четы Сассексских и сказала, что он попадет в скандал.