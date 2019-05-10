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Сын Меган Маркл стал объектом насмешек: детали скандала

STYLERЖизнь    10.05.2019 - 12:01
Сын Меган Маркл стал объектом насмешек: детали скандала
Сына Меган Маркл сравнили с обезьяной (фото: Getty Images)

Известный радиоведущий BBC Дэнни Бейкер сравнил сына Меган Маркл с обезьяной

Сына Меган Маркл и принца Гарри, которого они показали 8 мая, сравнили с обезьяной.

Так, британский радиоведущий BBC Radio 5 Live Дэнни Бейкер опубликовал в своем Twitter-аккаунте шуточный пост в адрес королевской семьи. Мужчина разместил сделанное несколько десятилетий назад фото пары, держащей за руки шимпанзе в костюме. Этот снимок Бейкер сопроводил словами: "Королевский младенец покинул роддом".

Сын Меган Маркл стал объектом насмешек: детали скандала

Скандальный твит Дэнни Бейкера

Пользователи сети тут же набросились на ведущего. Многие сочли этот твит оскорбительным и издевательским по отношению к расовой принадлежности Меган Маркл (герцогиня Сассексская - первый в истории член британской королевской династии, принадлежащий к смешанной расе - ред.).

Чуть позже Бейкер удалил скандальный пост. Но руководство радиостанции ему не простило "неудачную шутку" и ведущий был тут же уволен. Руководство BBC отметило, что пост Бейкера был "серьезной ошибкой" и "противоречит тем ценностям, которые компания пытается воплощать".

Сын Меган Маркл стал объектом насмешек: детали скандала

Ведущего уволили

Сам Бейкер извинился за свою выходку. 

"Извините, что мое фото малыша [шимпанзе] в помпезном наряде вызвало такую реакцию. Мне даже на ум не пришло, что пост можно истолковать как расистский, потому что моя голова этим не заражена... Как только любезные люди указали мне на возможные оттенки смысла, я все понял. Вот и все… Шуточная картинка. Разодетый шимпанзе. Мне дали понять. Я ужаснулся. Удалил. Извинился", - заверил 61-летний ведущий и добавил, что он мог бы запостить подобное фото даже в связи с рождением своего собственного ребенка.

"Это просто смешная картинка. Ну да ладно. Твое здоровье, Арчи! Извини", - резюмировал Бейкер.

Кстати, нумеролог предсказала не легкую судьбу сыну Меган Маркл.

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