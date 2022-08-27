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Чего нельзя делать с телефоном во время зарядки: эти ошибки делают все

Что нельзя делать с телефоном во время зарядки (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Смартфоны стоят все дороже, и каждый пользователь хочет, чтобы он служил дольше. Однако, во время его зарядки почти все совершают много ошибок, которые влияют на состояние гаджета.

Об этом пишет SantePlusmag.

Что нельзя делать

Как известно, чрезмерное использование смартфона увеличивает разрядку аккумулятора. Однако большинство пользователей при подзарядке телефона совершают определенные ошибки.

Звонки

Чтобы смартфон работал должным образом стоит избегать любых исходящих и входящих звонков, особенно если они не имеют значения.

Также в случае чрезвычайной ситуации желательно отсоединить зарядное устройство от телефона, чтобы принять или осуществить звонок.

Откажитесь от социальных сетей

Поддерживая все приложения активными, ваш смартфон будет оказываться в ситуации перегрева, что приведет к преждевременному разряду аккумулятора.

Чтобы избежать достижения критической точки, вы всегда можете отключить мобильные данные, подключение к сети Wi-Fi или перевести телефон в режим "самолет", чтобы не получать уведомлений, когда смартфон заряжается.

Слишком долго заряжаете смартфон

В долгосрочной перспективе чрезмерная зарядка смартфона, особенно ночью, может привести к высокому напряжению. Кроме того, чрезмерная зарядка может нагреть аккумулятор и ухудшить его работу.

Стоит не забывать заряжать мобильный телефон через промежутки времени или даже циклами в течение дня, чтобы поддерживать его функционирование, а также аккумулятор.

Ранее мы сообщали, как очистить телефон от грязи и бактерий и как часто нужно это делать.

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