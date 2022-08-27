Чого не можна робити з телефоном під час зарядки: ці помилки роблять усі

Що не можна робити,

Як відомо, надмірне використання смартфона збільшує розряджання акумулятора. Однак більшість користувачів при підзарядці телефону роблять певні помилки.

Дзвінки

Щоб смартфон працював належним чином варто уникати будь-яких вихідних і вхідних дзвінків, особливо якщо вони не мають значення.

Також у разі надзвичайної ситуації бажано від’єднати зарядний пристрій від телефону, щоб прийняти або здійснити дзвінок.

Відмовтесь від соціальних мереж

Підтримуючи всі програми активними, ваш смартфон опинятиметься в ситуації перегріву, що призведе до передчасного розрядження акумулятора.

Щоб уникнути досягнення критичної точки, ви завжди можете вимкнути мобільні дані, підключення до мережі Wi-Fi або перевести телефон у режим "літак", щоб не отримувати сповіщень, коли смартфон заряджається.

Занадто довго заряджаєте смартфон

У довгостроковій перспективі надмірне заряджання смартфона, особливо вночі, може призвести до високої напруги. Крім того, надмірна зарядка може нагріти акумулятор і погіршити його роботу.

Варто не забувати заряджати мобільний телефон через проміжки часу або навіть циклами протягом дня, щоб підтримувати його належне функціонування, а також акумулятор.