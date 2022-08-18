Что нельзя делать на Яблочный Спас: народные приметы и традиции

19 августа православные христиане отмечают Яблочный Спас или Преображение Господне. Этот праздник выпадает на Успенский пост, поэтому необходимо соблюдать запреты этого времени, ведь существует множество запретов на работу в поле и по дому.

От какой работы нужно отказаться в этот день - читайте ниже .

На праздник Яблочного Спаса категорически нельзя скупиться, ругаться и сквернословить, говорить и желать плохое другим людям. В эй день нужно простить все обиды другим людям.

Что нельзя делать

В частности, в это существуют следующие запреты:

нельзя есть яблоки до освящения в церкви;

нельзя выполнять тяжелые работы: заниматься строительством, работать в поле, по дому и в огороде, заниматься рукоделием, шить, стирать, убирать;

запрещено убивать или прогонять насекомых, ведь к ним на второй Спас особое уважение;

нельзя купаться в водоемах;

запрещены шумные вечеринки и гуляния, распитие алкогольных напитков, употребление мяса, молока, жирной и животной пищи. Предпочтение стоит отдать растительной пище.

Что запрещено делать на Яблочный Спас (instagram.com.ratusha)

Отметим, что на праздник Яблочного Спаса можно собирать яблоки нового урожая и заготавливать их на зиму: варить варенье, сушить и консервировать.

Также можно выпекать пироги из яблок, готовить блины и вареники с начинкой.

Кроме того, на Яблочный Спас люди особенно наблюдают за природой, поскольку на праздник еще с древних времен существовало много примет. К самым распространенным относят:

Какая погода на Яблочный Спас - такая будет и на Покрову (14 октября);

Пчелы роятся - к дождю

Идет дождь - к холодной и дождливой осени;

Сухой и солнечный день - осень будет сухая и теплая.

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