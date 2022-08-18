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Что нельзя делать на Яблочный Спас: народные приметы и традиции

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Четверг 18 августа 2022 20:01
Что нельзя делать на Яблочный Спас: народные приметы и традиции Что запрещено делать на Яблочный Спас (instagram.com.ratusha)
Автор: Татьяна Самарук

19 августа православные христиане отмечают Яблочный Спас или Преображение Господне. Этот праздник выпадает на Успенский пост, поэтому необходимо соблюдать запреты этого времени, ведь существует множество запретов на работу в поле и по дому.

От какой работы нужно отказаться в этот день - читайте ниже.

На праздник Яблочного Спаса категорически нельзя скупиться, ругаться и сквернословить, говорить и желать плохое другим людям. В эй день нужно простить все обиды другим людям.

Что нельзя делать

В частности, в это существуют следующие запреты:

  • нельзя есть яблоки до освящения в церкви;
  • нельзя выполнять тяжелые работы: заниматься строительством, работать в поле, по дому и в огороде, заниматься рукоделием, шить, стирать, убирать;
  • запрещено убивать или прогонять насекомых, ведь к ним на второй Спас особое уважение;
  • нельзя купаться в водоемах;
  • запрещены шумные вечеринки и гуляния, распитие алкогольных напитков, употребление мяса, молока, жирной и животной пищи. Предпочтение стоит отдать растительной пище.

Что нельзя делать на Яблочный Спас: народные приметы и традицииЧто запрещено делать на Яблочный Спас (instagram.com.ratusha)

Отметим, что на праздник Яблочного Спаса можно собирать яблоки нового урожая и заготавливать их на зиму: варить варенье, сушить и консервировать.

Также можно выпекать пироги из яблок, готовить блины и вареники с начинкой.

Кроме того, на Яблочный Спас люди особенно наблюдают за природой, поскольку на праздник еще с древних времен существовало много примет. К самым распространенным относят:

  • Какая погода на Яблочный Спас - такая будет и на Покрову (14 октября);
  • Пчелы роятся - к дождю
  • Идет дождь - к холодной и дождливой осени;
  • Сухой и солнечный день - осень будет сухая и теплая.

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Ранее мы сообщали, что нужно успеть сделать до Яблочного Спаса.

Также мы писали, что освятить в храме для изобилия на целый год на Яблочный Спас.

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