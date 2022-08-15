Яблочный Спас 2022: как подготовиться и что надо успеть к большому празднику
Яблочный Спас 2022 мы отпразднуем уже в пятницу, 19 августа. В церковном календаре - великий двунадесятый праздник - Преображение Господне. Главные традиции этого дня связаны с яблоками, которые святят в храмах, угощают близких, пекут пироги и загадывают желание.
Что можно и нельзя делать в праздник, традиции, приметы - читайте ниже в материале Styler.
Религиозное значение праздника
Преображение - великий праздник для всех православных верующих, посвященный событиям, когда Иисус Христос предстал перед христианами в Божественном свете, зная обо всем, что произойдет с ним в будущем.
Произошло это в феврале или марте перед Пасхой, однако церковь решила установить праздник летом, чтобы заменить им языческий. Именно в конце августа славяне отмечали праздник урожая, который ныне трансформировался в Яблочный Спас.
Что надо успеть к празднику
На сам праздник строго запрещено работать, именно поэтому к Спасу надо навести порядок в доме. Если же встретить праздник в беспорядке, неудачи будут преследовать вас, семью и дом круглый год.
19 августа нужно обязательно попробовать освященное яблоко. А вот до праздника яблоки из нового урожая есть запрещалось.
Яблочный Спас - важный украинский праздник (фото: 0512.com.ua)
Возьмите на освящение яблоки и не только
В праздничную корзину следует положить яблоки, а также другие фрукты и овощи: груши, виноград, сливы, помидоры, морковь, лук и тому подобное.
Можно, как и на Медовый Спас, святить мед, соты.
Допускаются пироги с яблоками, другими фруктами, овощами. Главное - они должны быть постными.
На Спас также принято освящать колоски пшеницы и ржи, васильки и бархатцы.
А вот мясные продукты или алкоголь нести в храм запрещено.
На Спас можно немного отступить от поста
Если вы соблюдаете Успенский пост (14-27 августа), в этот день есть исключения - можно поесть рыбы и выпить красного вина.
Из разрешенных продуктов на Успенский пост выделяют такие: овощи, фрукты, мед, орехи, грибы, крупы, хлеб.
По яблокам определяли будущее и загадывали желания
Когда откусите первое освященное яблоко, загадайте желание. Оно должно быть добрым и светлым, тогда обязательно исполнится.
Какой вкус будет у первого надкушенного яблока, таким будет ваше будущее. Кислое - готовьтесь к трудностям, сладкое - к радостям.
Откусите яблоко и узнайте о вашей судьбе (фото: freepik)
Что запрещено делать на Яблочный Спас
- Делать любую работу по дому, кроме приготовления пищи.
- Шить, вязать, заниматься уборкой, строительными работами.
- Убивать насекомых - даже вредителей.
- Ссориться, конфликтовать, выяснять отношения и оскорблять других.
- Необходимо простить все обиды другим людям. Также нельзя отворачиваться от людей, которые просят о помощи.
Приготовьте постный яблочный пирог "Три стакана"
Ингредиенты (на стакан 250 мл):
- мука - 1 стакан
- сахар - 1 стакан
- манка -1 стакан
- Разрыхлитель - 1 ч. л. с горкой
- яблоки - 6 шт.
- вода - 200 мл
- подсолнечное масло - 30 мл
Ранее мы писали обо всех традициях украинских Спасов - Медового, Яблочного и Орехового.
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