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Що не можна робити на Яблучний Спас: народні прикмети та традиції

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Четвер 18 серпня 2022 20:01
Що не можна робити на Яблучний Спас: народні прикмети та традиції Що заборонено робити на Яблучний Спас (instagram.com.ratusha)
Автор: Тетяна Самарук

19 серпня православні християни відзначають Яблучний Спас або Преображення Господнє. Це свято випадає на Успенський пост, тому необхідно дотримуватися заборон цього часу, адже існує безліч заборон на роботу в поле і по дому.

Від якої роботи потрібно відмовитися у цей день - читайте нижче.

На свято Яблучного Спаса категорично не можна скупитися, лаятися і лихословити, говорити й бажати погане іншим людям. У ей день потрібно пробачити всі образи іншим людям.

Що не можна робити

Зокрема, у цей існують такі заборони:

  • не можна їсти яблука до освячення в церкві;
  • не можна виконувати важкі роботи: займатися будівництвом, працювати в полі, по дому і в городі, займатися рукоділлям, шити, прати, прибирати;
  • заборонено вбивати або проганяти комах, адже до них на другий Спас особлива повага;
  • не можна купатися у водоймах;
  • заборонені галасливі вечірки й гуляння, розпивання алкогольних напоїв, вживання м'яса, молока, жирної і тваринної їжі. Перевагу варто віддати рослинній їжі.

Що не можна робити на Яблучний Спас: народні прикмети та традиціїЩо заборонено робити на Яблучний Спас (instagram.com.ratusha)

Зазначимо, що на свято Яблучного Спаса можна збирати яблука нового врожаю і заготовлювати їх на зиму: варити варення, сушити і консервувати.

Також можна випікати пироги з яблук, готувати млинці та вареники з яблучною начинкою.

Окрім того, на Яблучний Спас люди особливо спостерігають за природою, оскільки на свято ще з давніх часів існувало багато прикмет. До найпоширеніших відносять:

  • Яка погода на Яблучний Спас - така буде і на Покрову (14 жовтня);
  • Бджоли рояться - до дощу
  • Йде дощ - до холодної та дощової осені;
  • Сухий і сонячний день - осінь буде суха і тепла.

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Раніше ми повідомляли, що потрібно встигнути зробити до Яблучного Спасу.

Також ми писали, що освятити в храмі для достатку на цілий рік на Яблучний Спас.

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