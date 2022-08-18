Що не можна робити на Яблучний Спас: народні прикмети та традиції

19 серпня православні християни відзначають Яблучний Спас або Преображення Господнє. Це свято випадає на Успенський пост, тому необхідно дотримуватися заборон цього часу, адже існує безліч заборон на роботу в поле і по дому.

Від якої роботи потрібно відмовитися у цей день - читайте нижче .

На свято Яблучного Спаса категорично не можна скупитися, лаятися і лихословити, говорити й бажати погане іншим людям. У ей день потрібно пробачити всі образи іншим людям.

Що не можна робити

Зокрема, у цей існують такі заборони:

не можна їсти яблука до освячення в церкві;

не можна виконувати важкі роботи: займатися будівництвом, працювати в полі, по дому і в городі, займатися рукоділлям, шити, прати, прибирати;

заборонено вбивати або проганяти комах, адже до них на другий Спас особлива повага;

не можна купатися у водоймах;

заборонені галасливі вечірки й гуляння, розпивання алкогольних напоїв, вживання м'яса, молока, жирної і тваринної їжі. Перевагу варто віддати рослинній їжі.

Що заборонено робити на Яблучний Спас (instagram.com.ratusha)

Зазначимо, що на свято Яблучного Спаса можна збирати яблука нового врожаю і заготовлювати їх на зиму: варити варення, сушити і консервувати.

Також можна випікати пироги з яблук, готувати млинці та вареники з яблучною начинкою.

Окрім того, на Яблучний Спас люди особливо спостерігають за природою, оскільки на свято ще з давніх часів існувало багато прикмет. До найпоширеніших відносять:

Яка погода на Яблучний Спас - така буде і на Покрову (14 жовтня);

Бджоли рояться - до дощу

Йде дощ - до холодної та дощової осені;

Сухий і сонячний день - осінь буде суха і тепла.

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