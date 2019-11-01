Неловко: Цемаха уличили во лжи российским пропагандистам

Фигурант дела дела по сбитому малазийскому "Боингу" MH17 Владимир Цемах солгал российскому пропагандисту Кириллу Вышинскому в интервью о том, что его личные данные были переданы Службой безопасности Украины британскому изданию Bellingcat, которое специализируется на журналистских расследований о зонах военных действий. Об этом 1 ноября рассказал его основатель блогер Элиотт Хиггинс в Twitter.

Ранее статус боевика-"ДНРовца", которого Украина передала РФ в рамках большого обмена, Нидерландское следствие переквалифицировало со свидетеля на подозреваемого.

Напомним, что СБУ в конце июня провела спецоперацию через неделю после того, как Международная следственная группа официально назвала имена четырех человек, которые подозреваются в причастности к катастрофе "Боинга" MH17. Прежние признания боевика в одном из интервью за 2015 год относительно MH17 и как он прятал "Бук" было обнародовано в сети.

Как написал Хиггинс, идентификационные данные Цемаха, которые использовали в Bellingcat, волонтеры нашли в социальной сети ВКонтакте, а опубликовал снимок ID 2 июля бывший "ДНРовец" Евгений Тинянский.

После публикации опровержения на ложь Цемаха про СБУ он добавил: "...Неловко".

Подозреваемый по делу катастрофы MH17 Цемах соврал российским СМИ (Фото: twitter.com/EliotHiggins)

"Я вижу, что русскоязычный сайт RT уже распространяет ложное и легко опровергаемое утверждение, что Bellingcat получил идентификационную карту Цемаха от СБУ, а не то, что мы нашли ее в профиле ВКонтакте Евгения Тинянского", - написал он.

Также Хиггинс опубликовал ссылку на соответствующую публикацию российского издания.

Подозреваемый по делу катастрофы MH17 Цемах соврал российским СМИ (Фото: скриншот)

"Я попросил продюсера RT, который связался со мной по поводу ложных утверждений Цемаха, попросить своих коллег из RT Russia исправить их статью, посмотрим, произойдет ли это на самом деле. RT не хотел бы быть обвиненным в распространении ложной информации, не так ли?" - добавил основатель Bellingcat.